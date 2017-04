Değirmendere Müfit Saner İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hatice Buket Gezici, sınıf annesi Kezban Yeğen ve veliler, Down sendromlu bir evlada sahip Ayten Kırcalı’ya(72) ziyarette bulundu.

Engelli bir evladını 23 yaşında kaybeden, şimdi 30 yaşındaki Down sendromlu kızıyla birlikte yaşayan Ayten Kırcalı, “Eşim öldü, Oğlum öldü. Hayatımın yarısı evlatlarım için Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde geçti. Şimdi, kızım Burcu benim can yoldaşım” dedi. Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle yapılan bu ziyaret her iki taraf içinde anlamlıydı, Ziyarette çeşitli hediyeler de takdim edildi.