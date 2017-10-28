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En büyük Bayram  bugün başlıyor 

En büyük Bayram  bugün başlıyor 

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yılı kutlamaları, bugün öğlen saatlerinde başlıyor. 

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ATATÜRK’E SAYGI

 Bugün ilk tören saat 13.00’de Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.  Kocaeli Valiliği,  Garnizon komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına çelenkler konulacak, saygı duruşunda bulunulacak. Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri yarın saat 10.30’da Valilik kompleksi A Kapısı önünde başlayacak.
 

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