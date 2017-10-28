En büyük Bayram bugün başlıyor
Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yılı kutlamaları, bugün öğlen saatlerinde başlıyor.
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ATATÜRK’E SAYGI
Bugün ilk tören saat 13.00’de Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Kocaeli Valiliği, Garnizon komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına çelenkler konulacak, saygı duruşunda bulunulacak. Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenleri yarın saat 10.30’da Valilik kompleksi A Kapısı önünde başlayacak.
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Etiketler : Kocaeli Valiliği, Cumhuriyet Bayramı, Kocaeli
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