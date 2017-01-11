En büyük hayalimiz teleferikte önemli aşama

AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı’nın 52’nci Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi dün akşam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Hasan Kandaz ve yönetim kurul üyelerinin ev sahipliği yaptığı danışma meclisi toplantısına İl Başkan Vekili Mustafa Kocaman, İl Disiplin Kurulu Başkanı Orhan Arıkan, il yöneticileri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, eski belediye başkanları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ve mahalle başkan ve yöneticileri katıldı.

Danışma Meclisi’nin açılış konuşmasına yapan AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Kandaz, milletin talebi ile doğan AK Parti’nin, aziz milletimizin taleplerini 14 yıldır gerçekleştirdiğini söyledi. Akla hayale gelmeyen sorunların kökünden çözüldüğünü belirten Kandaz, “Bu güzelim ülkede, artık her şeyden daha çok istiklal ve istikbal mücadelesi verilirken, gözlerimizi 4 değil, 14 kez açmalıyız. Sosyal yaşantımızda, ailemiz kadar, komşularımıza karşı da sorumluluklarımız var. İlçemizde endişelerimizi, emniyet mensupları ve yöneticilerle titizlikle takip ediyoruz.” dedi.

Mahalle Danışma toplantılarını yapmaya başladıklarını belirten Kandaz, şöyle konuştu: “Mahallelerin röntgenlerini çekiyor, ani bir seçime ön hazırlık yapıyoruz. Belediye Başkanımız, mahalle teşkilatları ile toplantılar yapıyor. 32 mahallenin tamamında danışmaları yapacağız. Davet edildiğiniz yere gidin. Gün, o gün. Toplantılara yeteri kadar ilgi göstermezsek, bu ülkede operasyon yapmak isteyenler daha rahat hareket ederler. Ufak tefek meselelere takılı kalmayalım. Elektrik kesilmelerinden memnun olmayız; yetkilileri sıkça arayıp, çözümü için uğraşıyor, takibini yapıyoruz. Gündemimiz, anayasa, referandumla ilgili olmalıdır. Bazı basın, üzerimizde operasyonlar yapmaya çalıyorlar. AK Partili olsalar tamam deriz; ilgili olmayan kişiler, benden sonra gelecek ilçe başkanıyla ilgili profil oluşturmaya çalışıyorlar. Bu konuda referandum bitene kadar gündemden çıkmıştır. Teşkilat, sosyal medya bazında dikkatli olsun. Medyamız lütfen bizi bu konuda rahatsız etmesin. Kartepelilerin doğru bilgilendirmelerini istiyoruz.” Kandaz, Kartepe İlçesi’nde bulunan, 8886 sokağa kadın sorumlusu atanacağını, bunların yüzde 40’ın tamamlamaları nedeniyle Kadın Kolları başkan ve yöneticilerini tebrik etti.

Millet olarak zor bir süreçten geçildiğini, AK kadınların zorluğu seçtiğini belirten İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, “ 8886 sokakta kadın sorumluluğumuzu belirleyeceğiz. Sokak sokak gezdiğimizi kanıtlayacağız. Kadın Kollarımız, büyük bir emek ve fedakarlık gösteriyorlar. Refarandumda, işimizi, ailemizi, çocuğumuzu bir tarafa koyarak, tarihte onurlu yerimizi alıp, bunun da mutluluğunu yaşayacağız.” dedi.

Geçmişten bugüne tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileğinde bulunan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Karbüz, “Kartepe’nin bütün mahallelerinde yenilemeler yaptık. Liseliler, genç bayanlar komisyonları oluşturduk. Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız, destekleri ile güzel çalışmalar yaptık. Üniversite başkanlık seçimlerinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.” dedi.

"50 yıllık hayalimiz teleferik..."

Canını feda eden şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, Bu milletin var olduğu sürece hainlerin emellerine ulaşamayacaklarını, hem iç hem de dış düşmanlara karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi. Vaat ettikleri projeleri bir bir yerine getirdiklerini belirten Üzülmez, “Tarihin en ağır kış şartlarını yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve İSU ile birlikte sıkıntıları aşıyoruz.” dedi. Kocaeli ve Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar yaptıklarını, söyleyen Üzülmez, yaptıkları hizmetler ve yeni projeleriyle ilgili şunları anlattı: “ Belediye ekiplerimizle birlikte mahalleleri geziyor, sorunları dinliyor, çözümlerini sağlıyoruz. Projelerimiz sırasıyla harekete geçiyor. 50 yıllık hayalimiz teleferik ihale aşamasına geldi. B planımızda var; bütün alt yapılarını oluşturduk. En büyük kamu yatırımı Adliye binası Kartepe’de yapılacak. Uzuntarla’da Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı ilçemizde hayat bulacak. 18.5 kilometrelik Kanalpark projemiz var. Eşme ve Sarımeşe’de futbol sahaları yenilenmesi başlayacak. Kartepe’ye ilçe kimliği kazandırcak spor salonu bitti, yakında açılışı yapılacak. Kartepe yüzme havuzu için gün alındı. Ödül aldığımız projelerimiz var; “Alo Evlat” projemiz ödül alıyor. Ama Kartepelilerin, yüzde 40’nın haberi yok. Komşularımıza haber verilsin istiyorum. Kartepe’de kadınlar şanslı; kadın kulübü kuruldu, kadın spor merkezlerinden yararlanıyorlar.”

İl Başkan Vekili Kocaman, Ortadoğu ve dünyada politika geliştirenlerin Türk milletini ve liderini hesaba katmadığını söyledi. Referandumun hayati bir önem taşıdığını belirten Kocaman, “Alnımızın akıyla çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mehmet Uzunoğlu, İl SKM Başkanlığına atandı. SKM’nin yeri belirlendi. Mahalle Danışma Meclislerinde, mahallelerdeki üyelerimizin katılmalarını ve istişare yapmak istedik. Üyelerimiz konuşsun istiyoruz. Üye oranımızı arttıralım ki, liderimize güç verelim. Üyelerimiz ve hatta üye olmayan hemşerilerimizin isteklerini dinleyelim.” dedi.

Danışma Meclisi’nin son bölümünde, Derbent’te yapılan Teşkilat Akademisi programına katılan 156 teşkilat mensubuna plaket verildi.



