En büyük hayalleri oğullarının görmesi ve yürümesi

Optik gliom hastalığına yakalanarak görme, beyinde oluşan germinom timörüyle de yürüme yetisini kaybeden 17 yaşındaki Muhammet Ali'nin ailesi, evlatlarına uzanacak şifa elini bekliyor

Gümüşhane'de yaşarken 12 yaşında optik gliom hastalığına yakalanarak görme, 13 yaşında da beyinde oluşan germinom tümörüyle yürüme kabiliyetini yitiren 17 yaşındaki Muhammet Ali Özoğlu'nun babası Süleyman ve annesi Sehure Özoğlu, oğullarının tedavisi için hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Özoğlu ailesi, son 5 yılda İstanbul, Ankara, Trabzon ve Gümüşhane'de hastanelere götürmelerine rağmen şifa bulamayan oğullarının en azından gözlerinin göreceği günü iple çekiyor.

Kur'an-ı Kerim'i 6 yaşında öğrenen ve hafız olmak isteyen Muhammet Ali de eski sağlığına kavuşmak için dua ediyor.

Muhammet Ali Özoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik Sanayi Ortaokulu'nda kaydının bulunduğunu ancak evde eğitim aldığını söyledi.

Ortaokulu bitirdiğini, liseye başlayacağını ifade eden Özoğlu, 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini kaydetti.

Özoğlu, görme kaybı yaşadığı için Kur'an-ı Kerim okumaya devam edemediğini dile getirerek, "Hafız olmak istiyordum ama gözlerim görmediği için Kur'an-ı Kerim okuyamadım, devam edemedim. İnşallah iyileşip hayatıma devam etmek istiyorum, bir de Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum. Babam ve annemin yardımıyla dışarıya çıkıyorum. Tekerlekli sandalyeyle geziyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ondan tek isteğim var, gözlerim konusunda ABD'de tedavisi varmış, bu konuda bana yardım etmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

"Oğlumla gezmeyi, bizi tekrardan görmesini çok istiyorum"

Baba Süleyman Özoğlu da oğlu Muhammet Ali'nin 12 yaşında okuldan geldiğinde göremediğini kendisine söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine İstanbul'daki Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiklerini anlatan Özoğlu, orada oğlu için optik gliom tanısı konulduğunu bildirdi.

Özoğlu, oğlunun tedavi kapsamında kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü aktararak, "O dönem görme yetisini kaybetti. 13 yaşındayken de beyinde germinom diye bir kitle çıktı. Yine kemoterapi ve ışın tedavisi aldı. Orada ev tutmuştuk, tedavi görüyordu. İmkanımız olmadığı için sonra Trabzon'a döndük. Bir süre tekrar İstanbul'a daha sonra da Ankara'ya GATA'ya gittik. Gözleriyle ilgili onkoloji ve beyinle ilgili tedavisi GATA'da devam edecek. Günümüz Muhammet Ali'yle geçiyor. Onunla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Beynindeki tümör baskı yaptığı için yürüyemeyen oğlunu gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye götürdüklerini belirten Özoğlu, özel bir hastanede gözleriyle ilgili tedavinin ABD'de olabileceğinin söylendiğini dile getirdi.

Baba Özoğlu, "Annesiyle beraber oğlumuzla ilgileniyoruz. 5 yılda tedavi için bankalardan kredi çektik, borçlandık. Büyüklerimizden ve hayırseverlerden yardım istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özoğlu, başarılı bir öğrenci olan oğlunun her yıl teşekkür belgesi aldığını anlatarak, "Muhammet Ali'yle ilgili en büyük hayalimiz, gözlerinin görmesi ve yürümesi. Elinden tutup sokakta gezebileceğimiz bir gün inşallah olacak. Oğlumla gezmeyi, bizi tekrardan görmesini çok istiyorum." dedi.