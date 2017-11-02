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Sevcan TAMER

Sevcan TAMER

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EN  BÜYÜK  ZENGİNLİĞİMİZ  “ CUMHURİYET “

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   Türk  Milletinin  en  büyük  ulusal  kazanımı  olan  “CUMHURİYET” imiz   94  yaşına  bastı..               Eh  bir  baktığında  az  yaş  değil  doğrusu..Ancak  objektif  olarak  bir  kez  daha  baktığınızda,   bizim  ülkemiz  gibi  çok  büyük  farklılıklarla iç içe  yaşayan  bir  toplum  adına,  çok  genç  ve  çok  savunmasız..İşte  onu  kötü  niyetlerden  ve  kuyruk  acısı  olanlardan  savunmak  ve  korumak  için  istikrarlı,  güçlü, kararlı  ve  inançlı   olmak   gerekir  diye  ısrarla  bağırıyoruz  ya..Bu  rahat   yaşamı  bize  hediye  ederek  özgürlüğümüzü   hazırlayıp  önümüze   koyanlar,  çok  ama  çok  acı  çekmişler  Kurtuluş  savaşı   günlerinde..Ülkelerini  savunmak  ve  düşman  işgalinden  korumak  için,  büyük  komutan  Mustafa  Kemal’in  çizdiği  yoldan  giden  kadın,  erkek,  yaşlı,  genç,  canlarını  hiçe  sayarak  savaşa  katılmışlar..Türk  insanı  vatanı  uğruna  üzerine  düşeni  yapmak  adına  her  fedakarlığa  katlanmış..Koynunda  bebesiyle  mermi  taşıyan  analar, sakalı  bitmemiş  delikanlılar,  olayın  ciddiyetini   anlayarak  yaşlarının  çok  üzerinde   görev  üstlenen  çocuklar, nineler,  dedeler  kendi  imkanları  ve  arzuları  doğrultusunda   yedi  düvelle  savaşıp,  zafer  kazanmışlar..Ancak  bu  öyle  kolay  olmamış..Çok  kan  akmış  çok..Bu  gün  bunun  idrakinde  olmadan  duyarsızca  davranan  insanlar,   yaşamındaki  rahatlığın,  özgürlüğün  nasıl  elde  edildiğini  hiç  düşünmez mi  acaba.? İnsanın  aklı  almıyor  doğrusu..Kimsenin  vatana,  bayrağa, ve  Cumhuriyete  duyarsız  davranmaya  ve  önemsememe  yaklaşımlarıyla  tavır  takınmaya  hakkı  yoktur..İstiklal  Marşımız  okunurken  bir  çok  Türk  vatandaşı  coşkuyla   bayrağı  selamlamak  için  saygı  duruşunda  dururken,   umursuzca  yürüyen  ve  içinde  en  ufak  bir  rahatsızlık  hissi  duymayan  insan  topluluğu  onların  sorunsuz  yaşamaları  için  akan  şehit  kanlarının  üzerinde  yan  gelip  oturamaz..Onların  buna  hakkı  yoktur,  ama  geçmişe  borcu  çoktur..         

  Şu  anda  özgürlüğümüz  elimizde,  demokratik  yaşam  emrimizde,  yediğimiz  önümüzde,  yemediğimiz  ardımızda.. Oh,  gel  keyfim  gel..Ancak  biliyorsunuz  çok  duyarsızlık,  geçmişine  sahip  çıkmama  ve  fütursuzluk   toplumları  rehavete  götürür  ve  havamız  birden  bulanabilir..Eh  malumunuz,  kurtlarda  bulanık  ve  puslu  havayı  sever..Ondan  sonra  Türkiye   üzerine  yazılan  senaryoların  biri  gelir,  biri  gider..Oynanan  oyunların  ardı  arkası  kesilmez..Ta  ki  Türk’ü  en  hassas  noktasından  vurana  kadar..Bu  duruma  en  yakın  noktalardan  biri  “Cumhuriyet” imize  sıkı  sıkı  sarılamamamız  ve  onu  kem  gözlerden   koruyamamamızda   gizlidir..İşte  “Cumhuriyet”  coşkusu  ve  Türk  insanının   her  yıl  29  Ekim  günü   Cumhuriyeti   ve  Cumhuriyet  adına  şehit  düşmüş  binlerce  vatan  sevdalısını  anarak  haykırma  isteği,  bu  milli  aşkın  yüceliğindendir..Eğer  bu  aşk  küllenecek  ve  o  destanlara  sığmayan  “Kurtuluş  savaşı”  sonucu  elde  edilen  özgürlük  sembolü  “Cumhuriyet”  unutulmaya  yüz  tutup,  coşkunun  yerini  suskunluk  alacaksa,  vah  bu  vatanın  haline..

  Çok  şükürler  olsun ki  bu  yıl  Cumhuriyet  Bayramımızı  son  derece  coşkulu  yaşadık.. Valilik  Makamının  daveti  üzerine  Atatürk  Heykelinin  olduğu  alanda   askerler,  STK lar,  siyasiler  ve  vatandaşlar  buluşarak   büyük  bir  coşkuyla   başta  büyük  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk  olmak  üzere  tüm   kahramanlarımıza  haykırarak  şükranlarını  sundular.. Heykelin  önüne  çelenkler  konularak  sevgi  ve  saygılarını  belirttiler ..Yine  29  Ekim  günü  hem  resmi  törenler,  hem de   büyük  bir  İzmitli  topluluğun  heykelin  önündeki   anma   heyecanı   yaşandı.. Mevlid ler  okutuldu,  dualar  edildi..  Ve, 29  Ekim  akşamı  İl  Valimiz  ve  eşlerinin  davetiyle  düzenlenen  Cumhuriyet  Resepsiyonunda  buluşuldu.. Resepsiyona  askeri  ve  mülki  erkan,   kurum  müdürleri,  STK ların  temsilcileri,   şehit yakınları,  gaziler,  iş adamları,  sporcular  davet edildi.. Sayın  Valimiz  Hüseyin Aksoy’ un   konuşmaları  ardından  eşi  Hülya  Aksoy    hanımefendiyle  birlikte   salonu  dolaşarak   tüm  misafirlerin  tek  tek  Cumhuriyet  bayramını  kutladılar.. Muhteşem  Cumhuriyet  pastasının  kesiminden  sonraysa   Gazi  Mustafa   Kemal  Atatürk’ün  halka    hitaben  yaptığı  bir  konuşma   videosunu   duygu  dolu  olarak  izledik.. Videonun  ardından   alkışlarla  çınlayan  salon  bir  anda  gelincik  tarlasına  dönüştü.. Bütün  bayraklar  çalan  müziğin  eşliğinde  havalarda  uçuşuyordu.. Gözlerimizin  yaşarmasını  engellemek    çok   zordu   inanınız.. Biz  o  anada   sadece  ve  sadece   yüreğimizdeki  Ata  sevgisine  ve  Cumhuriyet  adına   çekilen    zor  günlere   odaklanmış,   sanki  o  günleri  yaşıyorduk..  Evet,  Cumhuriyet  adına   bütün  emeği  geçenlere..  Bizlere   bu   eşsiz  zenginliğimizi  yaşattığınız,   Cumhuriyet  Bayramını  ve  Kurtuluş  Savaşında  yaşanan  vatan  aşkını  hatırlattığınız  için  çok  teşekkür  ederiz..  Yeni   Cumhuriyet  coşkularını  heyecanla  bekleyeceğiz…

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