EN  BÜYÜK  ZENGİNLİĞİMİZ  “ CUMHURİYET “

Türk Milletinin en büyük ulusal kazanımı olan “CUMHURİYET” imiz 94 yaşına bastı.. Eh bir baktığında az yaş değil doğrusu..Ancak objektif olarak bir kez daha baktığınızda, bizim ülkemiz gibi çok büyük farklılıklarla iç içe yaşayan bir toplum adına, çok genç ve çok savunmasız..İşte onu kötü niyetlerden ve kuyruk acısı olanlardan savunmak ve korumak için istikrarlı, güçlü, kararlı ve inançlı olmak gerekir diye ısrarla bağırıyoruz ya..Bu rahat yaşamı bize hediye ederek özgürlüğümüzü hazırlayıp önümüze koyanlar, çok ama çok acı çekmişler Kurtuluş savaşı günlerinde..Ülkelerini savunmak ve düşman işgalinden korumak için, büyük komutan Mustafa Kemal’in çizdiği yoldan giden kadın, erkek, yaşlı, genç, canlarını hiçe sayarak savaşa katılmışlar..Türk insanı vatanı uğruna üzerine düşeni yapmak adına her fedakarlığa katlanmış..Koynunda bebesiyle mermi taşıyan analar, sakalı bitmemiş delikanlılar, olayın ciddiyetini anlayarak yaşlarının çok üzerinde görev üstlenen çocuklar, nineler, dedeler kendi imkanları ve arzuları doğrultusunda yedi düvelle savaşıp, zafer kazanmışlar..Ancak bu öyle kolay olmamış..Çok kan akmış çok..Bu gün bunun idrakinde olmadan duyarsızca davranan insanlar, yaşamındaki rahatlığın, özgürlüğün nasıl elde edildiğini hiç düşünmez mi acaba.? İnsanın aklı almıyor doğrusu..Kimsenin vatana, bayrağa, ve Cumhuriyete duyarsız davranmaya ve önemsememe yaklaşımlarıyla tavır takınmaya hakkı yoktur..İstiklal Marşımız okunurken bir çok Türk vatandaşı coşkuyla bayrağı selamlamak için saygı duruşunda dururken, umursuzca yürüyen ve içinde en ufak bir rahatsızlık hissi duymayan insan topluluğu onların sorunsuz yaşamaları için akan şehit kanlarının üzerinde yan gelip oturamaz..Onların buna hakkı yoktur, ama geçmişe borcu çoktur..

Şu anda özgürlüğümüz elimizde, demokratik yaşam emrimizde, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda.. Oh, gel keyfim gel..Ancak biliyorsunuz çok duyarsızlık, geçmişine sahip çıkmama ve fütursuzluk toplumları rehavete götürür ve havamız birden bulanabilir..Eh malumunuz, kurtlarda bulanık ve puslu havayı sever..Ondan sonra Türkiye üzerine yazılan senaryoların biri gelir, biri gider..Oynanan oyunların ardı arkası kesilmez..Ta ki Türk’ü en hassas noktasından vurana kadar..Bu duruma en yakın noktalardan biri “Cumhuriyet” imize sıkı sıkı sarılamamamız ve onu kem gözlerden koruyamamamızda gizlidir..İşte “Cumhuriyet” coşkusu ve Türk insanının her yıl 29 Ekim günü Cumhuriyeti ve Cumhuriyet adına şehit düşmüş binlerce vatan sevdalısını anarak haykırma isteği, bu milli aşkın yüceliğindendir..Eğer bu aşk küllenecek ve o destanlara sığmayan “Kurtuluş savaşı” sonucu elde edilen özgürlük sembolü “Cumhuriyet” unutulmaya yüz tutup, coşkunun yerini suskunluk alacaksa, vah bu vatanın haline..

Çok şükürler olsun ki bu yıl Cumhuriyet Bayramımızı son derece coşkulu yaşadık.. Valilik Makamının daveti üzerine Atatürk Heykelinin olduğu alanda askerler, STK lar, siyasiler ve vatandaşlar buluşarak büyük bir coşkuyla başta büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımıza haykırarak şükranlarını sundular.. Heykelin önüne çelenkler konularak sevgi ve saygılarını belirttiler ..Yine 29 Ekim günü hem resmi törenler, hem de büyük bir İzmitli topluluğun heykelin önündeki anma heyecanı yaşandı.. Mevlid ler okutuldu, dualar edildi.. Ve, 29 Ekim akşamı İl Valimiz ve eşlerinin davetiyle düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonunda buluşuldu.. Resepsiyona askeri ve mülki erkan, kurum müdürleri, STK ların temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, iş adamları, sporcular davet edildi.. Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy’ un konuşmaları ardından eşi Hülya Aksoy hanımefendiyle birlikte salonu dolaşarak tüm misafirlerin tek tek Cumhuriyet bayramını kutladılar.. Muhteşem Cumhuriyet pastasının kesiminden sonraysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün halka hitaben yaptığı bir konuşma videosunu duygu dolu olarak izledik.. Videonun ardından alkışlarla çınlayan salon bir anda gelincik tarlasına dönüştü.. Bütün bayraklar çalan müziğin eşliğinde havalarda uçuşuyordu.. Gözlerimizin yaşarmasını engellemek çok zordu inanınız.. Biz o anada sadece ve sadece yüreğimizdeki Ata sevgisine ve Cumhuriyet adına çekilen zor günlere odaklanmış, sanki o günleri yaşıyorduk.. Evet, Cumhuriyet adına bütün emeği geçenlere.. Bizlere bu eşsiz zenginliğimizi yaşattığınız, Cumhuriyet Bayramını ve Kurtuluş Savaşında yaşanan vatan aşkını hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz.. Yeni Cumhuriyet coşkularını heyecanla bekleyeceğiz…