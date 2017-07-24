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En çok alışverişi onlar yapıyor

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En çok alışverişi onlar yapıyor
Dünyada yapılan tax free satışlarının yüzde 40'ını oluşturan ve üstelik lüks ağırlıklı alışveriş yapan Çinliler, Türkiye'deki harcamaları oldukça arttı. Açıklanan rakamlara göre Çinlilerin harcamalarında yüzde 119'luk bir artış var.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye'nin Genel Müdürü Selim Şeyhun, Türkiye'de ilk yarıda yaptığı alışverişin 23,6 milyon liralık kısmı için iade başvurusu yapan Çinlilerin bu harcamalarının yüzde 119 yükseldiğini söyledi.

Çinlilerin kişi başına düşen ortalama harcama tutarlarının ise yüzde 51'lik artışla 2 bin 152 liraya tırmandığı bilgisini veren Şeyhun, "Çinlilerin alışveriş tutarındaki artış müthiş." dedi.

TOPLAM 600 MİLYON LİRALIK ALIVERİŞ YAPILDI 

Şeyhun, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçilerin Türkiye'de toplam 600 milyon liralık alışveriş yaptığını, bunun da 315 milyon liralık kısmı için KDV iade başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

Toplam satışın ilk 6 ayda yüzde 16 büyüdüğü bilgisini veren Şeyhun, bu dönemde ortalama harcama tutarının da yüzde 20'lik artış ile bin 423 liraya çıktığını dile getirdi. Şeyhun, bu rakamın geçen sene bin 184 lira olduğunu, yükselişin enflasyon ve dövizdeki artıştan kaynaklandığını ifade etti.

'EN ÇOK ALIŞVERİŞİ YAPANLAR SUUDİ ARABİSTANLILAR'

Selim Şeyhun, yılın ilk 6 ayında yapılan iade başvurularına göre Türkiye'de en çok alışveriş yapanların 45,3 milyon lira ile Suudi Arabistanlılar olduğunu söyledi.

Suudi Arabistanlıların bu yılın ilk yarısında yaptığı toplam harcamaların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttığı bilgisini veren Şeyhun, bu ülke vatandaşlarının ortalama harcama tutarının ise 2016'nın ilk 6 ayına göre yüzde 20'lik artışla bin 672 lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. 

Şeyhun, toplam harcamada Suudi Arabistanlıların hemen arkasından 35,3 milyon lira ile Kuveytlilerin geldiğine işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: 

"İlk 6 ayda Kuveytlilerin toplam harcaması yüzde 29 artmış, ortalama harcama tutarları ise yüzde 20'lik yükselişle bin 884 liraya tırmanmış. İranlılar ise 33,3 milyon liralık toplam harcama ile 3. sırada. Bu ülkeden gelen turistlerin ortalama harcama tutarı yüzde 18'lik artışla 621 lira olmuş."

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