En çok kadın istihdam eden firmalar plaket

İzmit Belediyesi ile İŞKUR ortaklığında düzenlenen etkinlikle en çok kadın istihdam eden 41 firmaya teşekkür plaketi verildi.

Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen plaket dağıtım törenine İzmit Belediye

Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Cafer Kozluca ile en çok kadın istihdam eden işletmelerin yetkilileri katıldı.

DAHA ÇOK İSTİHDAM

Plaket dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Türkiye’de örnek bir çalışma yapıyoruz. Kadınlarımızın her alanda görmek istediğimizi her seferinde söylüyoruz. Bunu söylemek yetmez, bunu icraata da geçirmemiz lazım. Kadın istihdamı ilk bakışta bazı işletmecilerce çok tercih edilemez şeklinde algılansa da özellikle bazı firmaların kadın personele ihtiyacı var. Kadının olduğu yerde düzen vardır, bereket vardır, verimlilik vardır. Kurumlarımıza istihdamı arttırdıkları için teşekkür ediyoruz, ama bu yetmez. Daha da arttırmamız lazım. Daha fazlasını bekliyoruz. Kadınımızı her alanda daha fazla görmeliyiz.

DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizgisinde kadınlarımız için önemli kararlar aldı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Aile Genel Müdürlüğü gibi kurumlar hükümetimizin kadına verdiği önemi göstermektedir. Mikro krediden yüzlerce kadınımız yararlanıyor. İZMEK kurslarımız sayesinde her yıl 20 binden fazla kadınımız meslek sahibi oluyor. Bazıları kendi işini kurup aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlarımız için ücretsiz satış reyonlarımız var. Kadınlarımız ürettiklerini buralarda satıp para kazanıyorlar. Türkiye’nin en modern kadın sosyal yaşam merkezini İzmit’te kurduk. Buradan da binlerce kadınımız faydalanmaktadır Eğer kadınların, nüfusumuzun yüzde 50’sinden fazlasını oluşturduğunu düşünürsek daha fazla çalışmamız bu konuda daha çok iş yapmamız gerekliliği ortaya çıkar.

KADINLAR GÜNÜ HER GÜN

Bizim kültürümüzde dünya kadınlar günü her gündür. Geleneğimize, göreneğimize, dinimize bakıldığında aslında Türk kadını her zaman patrondur. Arkada görünen ama kararların alındığı yerdir. Birçok Han, Sultan kadınların kontrolünde gitmiştir. Biz bununla onur da duyuyoruz. Türk kadını hem çocuğuna, hem kocasına, hem sosyal düzenine, hem ekonomisine her şeyine yetişiyor. Herhalde dünyada nadir olacak kadın yapılarından biri Türk kadınıdır.

HEDEFLERE KADINLARLA BİRLİKTE ULAŞILACAK

Kadınlarımıza minnettarız. Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz’da olduğu gibi Türk kadını gücünü başka türlü de gösterebilecek bir özelliğe de sahiptir. İnşallah ülke olarak çok daha iyi noktalara gideceğiz. 2023, 2053, 2071 hedeflerine kadınlarımız olmadan ulaşamayız. Hedeflerimize kadınlarla birlikte ulaşacağız” dedi.

KOCAELİ’NDE 83 BİN 862 KADIN ÇALILŞAN VAR

İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz da “Kadın annedir, eştir, yol arkadaşıdır. Bu ülkeyi büyüten, standartların yükselmesine öncülük eden kadınlardır. Kocaeli’nde kurumumuza kayıtlı iş yerlerinde 83 bin 862 kadın çalışmaktadır. Kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın istihdamına ayrı bir önem vermekteyiz. Kadın işletmecilerimize de desteklerimiz sürüyor. Kadın istihdam eden işletmemelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KADINLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da plaket dağıtım töreninde bir konuşma yaparak “Türkiye hızla gelişiyor ve kalkınıyor. Türkiye 15 yıl önceki Türkiye değil. Şimdi Türkiye’nin önünde bir hedef var. Bu hedef, dünyanın en büyük 10. ekonomisi arasına girmek. Bunu başarmak için kadınları da ekonomiye kazandırmak gerekiyor. Üretimi arttırmamız ve kadınlarımızı da istihdamın içerisine katmamız gerekiyor. Hükümetimiz, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık içeren pek çok uygulamayı hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak KOMEK kurslarımızla kadınlarımız meslek sahibi yapıp, kollarına birer altın bilezik takma gayreti içerisindeyiz. Türk toplumunda kadının yeri çok ayrıdır. Kadınlarımız zeki, çalışkan ve özverilidir. Kadınlarımızla gurur duyuyorum. Kadın istihdamına önem veren firmalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLEN FİRMALAR

Mediplaza Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş, BİM Birleşik Mağazaları A.Ş, ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş, ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş., Cihan Özel Sağlık Eğitim Hizmet İnş. San. Ve Tic. A.Ş, Özel Köşk Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş, Köfteci Yusuf, Özel Akademi Sağlık Hizmetleri A.Ş., Özel Marmara Sağlık Hizmetleri A.Ş., Aysim Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ., Frito Lay Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.,LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş, Acıbadem Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş, Şok Marketler Tic. A.Ş, Manevi İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi İşletmesi İlköğretim, Migros Ticaret A.Ş., Özdilek AVM ve Teks. San. A.Ş., Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Deva Holding Anonim Şirketi, Aysira Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, DYTECH Otomotiv Sanayi Ticaret Pazarlama Limited Şirketi, İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hiz. Tic. LTD. Şti., Bahçeşehir Kültür Sanat İşletmesi ve Eğitim Kurumları Anonim, Rahmi Seymen Özel Eğitim İnşaat Yayıncılık Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ, Tab Gıda San Tic. A.Ş., Müpa Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş., Assan Hanil Otomotiv San. Tic. A.Ş., Gefest TR Palet Sanayi Tesis Ekipman San. Tic. LTD. STİ., Metraco İthalat ve İhracat A.Ş, Kalite Müh. Müş. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ, Mira Sosyal ve Destek Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Tic., Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş., Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi (Doğa Koleji) , PMN Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (TED Koleji), Atafen Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Kızılkaya Restaurant ve Tic. LTD. ŞTİ., Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (SEPAŞ), Merdan Sağlık Bilgi İşlem Anonim Şirket, 3 S İnsan Kaynakları Katı Atık Yön. İnş. Hayv. ve Tic. Ltd. Şti.