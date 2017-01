En çok şikâyet edilen konular: Karanlık sokaklar, başıboş köpekler

Yakında referandum var. Özellikle ilimizdeki AK Partililer bu referandumda çıkacak “Evet” oyu oranı konusunda çok hassas, alabildiğine hırslı davranacaklardır. Bizim ilimizde yerel yönetimlerin ellerinde bulunan güce oranla bu kente verdikleri hizmet, yıllardır eleştiriliyor. Ama bir seçim veya referandum oluyor, bu kadar eleştiriye, görünen bu denli memnuniyetsizliğe rağmen, AK Parti oyları silip süpürüyor.

Her seçim veya referandumda Kocaeli, Türkiye’nin batısında AK Parti’ye en yüksek desteği veren kent olarak ortaya çıkıyor. Bu da ilimizdeki parti yöneticilerini, “Bakın halk bizi nasıl destekliyor. Demek ki çok başarılıyız.” diye düşündürüyor.

Referandum yaklaşırken, AK Parti yine ilimizde pek çok anket yapacak, halkın şikâyetlerini, beklentilerini ölçecektir. Bu konuda gerçekten çok ciddi çalıştıklarını biliyorum. Ama öyle büyük paralar verip anketler yapmaya çok fazla ihtiyaç yok. Bu kentte şikâyeti olan herkes bu gazeteyi arar. Özellikle Ahmet Serimer’e her gün yüzlerce telefon, e-posta gelir.

Elbette şehrimizde artık kronik hale gelmiş iki büyük sorun var: Ulaşım ve trafik. Bir de yine yıllardır bu şehirde halkın en çok yakındığı iki konu daha var: Cadde ve sokaklardaki yetersiz aydınlatma, şehrin her bölgesindeki başıboş sokak köpekleri.

Ahmet Serimer’in vatandaşlardan gelen şikâyetlerden oluşturduğu kalın bir dosyası var. Her gün ben de göz atarım. Şehrin her yerinden “Benim oturduğum sokakta aydınlatma lambası yanmıyor.” feryadı var. Bazı bölgelerde bütün sokak lambaları arızalı. Bazı bölgelerde sokak lambaları, sabah hava aydınlanmadan sönüyor. Bazı bölgelerde sokak lambaları hiç yanmazken, bazı yerlerde gece gündüz lambalar yanıyor.

Öyle bir-iki mevzi şikâyet değil. Kocaeli’nin her yanından bu şikâyetler adeta yağıyor. Sedaş ilk özelleştirildiği yıllarda da bu sorun vardı. Sonra bir seferberlik ilan edildi, sokak lambalarının neredeyse hepsi yenilendi. Sorun kalmamıştı. Ama şimdilerde, özellikle 2016 yılının son günlerindeki kötü hava koşullarının ardından şehrin her bölgesinde sokak aydınlatması işi sorun haline geldi. İnsanlar kendi kullandıkları elektriğin yanı sıra her ay faturalarda sokak aydınlatmasının da bedelini ödüyorlar. Ama güneş batınca bu şehir karanlık. Sabah çocuklar, çalışanlar güne karanlıkta başlıyorlar. Bu konuda yeni bir seferberliğe ihtiyaç var. Sedaş kendiliğinden bu işleri yapmıyor. Birilerinin bastırması, uyarması gerekiyor.

Yine Ahmet Serimer’e en fazla gelen şikayetler arasında sokak köpekleri sorunu ilk sıralarda yer alıyor. Bu da çok eski bir sorun. Hatta 2014 yerel seçimleri öncesi AK Partililerin yaptığı anketlerde bazı bölgelerde sokak köpeği sorunu ulaşım ve trafik sorununun bile önüne geçmişti. Bir türlü bu sorun giderilemedi.

Sokak köpeği sorunu iki ucu pis bir değnek gibi. Sokak köpeklerinin özgürce dolaşmasını, üremesini savunan önemli bir kitle de var. Ama şehrin yerleşim alanlarında sürüler halinde gezen, kış aylarında muhtemeldir ki yiyecek bulmakta da zorlanan sokak köpekleri büyük rahatsızlık yaratıyor. Bir de düşünün sokaklar karanlık. Hava karardıktan sonra evinizin yolu bulmaya çalışırken etrafınız sokak köpekleri tarafından çevriliyor. Çocuklar çok korkuyor, büyükler ister istemez tedirgin oluyor.

Şimdi, AK Parti’nin çok önemsediği ilimizde “Yüzde 70” seviyesinde evet oyu beklediği bir referanduma yaklaşıyoruz. Bu dönemde halktan gelecek şikayetlere biraz daha fazla titizlik

göstereceklerdir. Bu kentte, bu iki konu halkı çok rahatsız ediyor. Biri gece aydınlatmalarının yetersizliği, biri bu karanlık şehirde gruplar halinde kol gezen, insanların yolunu kesen sokak köpekleri. Türkiye’de gece aydınlatması bu kadar kötü, yerleşim alanlarının içi bu kadar sokak köpeği ile dolu ikinci bir il daha bulunduğunu hiç sanmıyorum.

İzmit için çok önemli insandı

Cumartesi günü Savaş Poyraz’ı, hepimizin Savaş Ağabey’ini toprağa verdik.

Pazar günü bu kez Nihat Gürer ağabeyimiz için taziye kuyruğundaydık. Her ikisi de bu şehir için gerçekten çok önemli insanlardı. Bizim kuşak için örnek olan insanlar.

Savaş ağabey ile ilgili duygularımı dün yazmaya çalışmıştım. Nihat Gürer ile siyasi görüşlerimiz birbirinden çok farklıydı. Buna rağmen, ben Sayın Gürer’e büyük saygı duyardım. Öyle sanıyorum ki, O da beni severdi. Geçmişte çok uzun, saatlerce baş başa sohbetlerimiz olmuştur. Benim yazılarımı en dikkatli okuyan, gerektiğinde tartışan kıymetli bir okurdu.

Nihat Gürer’in tarih, siyaset, sosyoloji alanında çok derin bilgileri vardı. Kardeşi Meral Akşener siyasette “Meral Abla” olduysa, en büyük pay Nihat Gürer’e aitti. Ülkücü camia içinde çok önemli bir yeri ve saygınlığı vardı. Hem fizik açısından heybeti, hem ses tonundaki otoriter ve kararlı tınılar Nihat Gürer’in var olan karizmasını yükseltirdi. Geniş kitleleri bir hareketle oturtup, bir hareketle kaldıracak güce, etkinliğe ve saygınlığa sahipti.

Zaman zaman ÖZGÜR KOCAELİ’de yazıları yayınlandı. Pek çok kere, pek çok konuda Nihat Ağabey’den önemli bilgiler, dersler almışımdır. Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı dönem, Oda Meclisi’ndeki belirsiz yapıya rağmen, İzmit Ticaret Odası’nın saygınlığının zirve yaptığı dönemdir.

Siyasette çok yükselebilirdi. Ama kardeşi Meral Abla yükselirken, Nihat Ağabey kenarda durmayı tercih etti. Hastalığını duyduğumda çok üzülmüştüm. Bir ara durumu iyice ağırlaşmıştı, sonra toparladı. Aramıza döndü. İyileşip, işinin başına geçtikten sonra bir kez geçmiş olsun dilemek için görüşebilmiştim.

Dağ gibi adamdı Nihat Gürer. Sözünün eri, mert, kimseye kazık atmayan, doğru bildiğini çekinmeden söyleyen. Günümüzde en azından bu şehirde giderek nesli tükenenlerden biri. Çok önemli bir okurumu, hemen her konuda benim için en önemli başvuru kaynaklarından, referans odaklarından biri olan değerli bir insanı daha yitirdik. Bu şehrin farklı siyasi görüşlerden, ama hepsi mert, hepsi düzgün adamlarla güzel olduğunu düşünenlerdenim. Nihat Ağabey’e rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına, ülkücü camiaya ve İzmit’i seven, İzmit’i düşünen herkese başsağlığı dilerim.