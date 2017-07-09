En çok soru Başbakanlığa

2016 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporuna göre, vatandaş, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında en fazla başvuruyu 134 bin 598 ile Başbakanlığa yaptı.

Vatandaşlar 2016 yılında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, en fazla başvuruyu 134 bin 598 ile Başbakanlığa yaptı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2016 yılında yapılan başvurulara ilişkin "2016 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu" TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, bilgi edinme hakkının kullanımına ilişkin verileri içeren 2016 yılı raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderiliyor ve yasa hükmü gereği Kurulun, hazırladığı 2016 yılı Bilgi Edinme Genel Raporu, TBMM Başkanlığına sunuluyor.

1 milyon 553 bin soru soruldu

Meclisin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulan rapora göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2016 yılında toplam 1 milyon 552 bin 721 adet bilgi edinme başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 1 milyon 308 bin 105 adedi olumlu cevaplandırılırken, 111 bin 930'una kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verildi.

Raporda genel rakamların dışında kurumlara yapılan başvurular hakkında da bilgi yer aldı.

Buna göre, 2016 yılında vatandaşlar Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başbakanlığa 134 bin 598 başvuru yaptı. Bu başvurulardan 28 bin 973'ü olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere erişim sağlandı. 45 başvuru kısmen olumlu cevaplanarak, kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanırken, 3 bin 81 başvuru ise reddedildi. Başbakanlığa yapılan başvurulardan 102 bin 499'u ise ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.

En az başvuru AB Bakanlığına

Rapora göre, en fazla başvuru yapılan bakanlık, 59 bin 484 başvuru ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı oldu. Ardından 46 bin 501 başvuru ile Adalet Bakanlığı, 41 bin 803 başvuru ile Maliye Bakanlığı, 35 bin 327 başvuru ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 33 bin 890 başvuru ile ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklığı listede ilk sıralarda yer aldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başvuruların 50 bin 478'ini, Adalet Bakanlığı 31 bin 337'sini, Maliye Bakanlığı 25 bin 826'sını, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 26 bin 306'sını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 26 bin 498'ini olumlu cevaplarken, bilgi ve belgelere erişim sağlandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı 447 ile başvurunun en az yapıldığı bakanlık oldu. Başvuruların 317'si bakanlık tarafından olumlu cevaplanırken, 33 başvuru diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirildi.

Kanun kapsamında bilgi alma hakkının kullanımı için İçişleri Bakanlığına 32 bin 653, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 27 bin 574, Milli Eğitim Bakanlığına 26 bin 175, Gençlik ve Spor Bakanlığına 24 bin 584, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 21 bin 573, Orman ve Su İşleri Bakanlığına 20 bin 858, Milli Savunma Bakanlığına 16 bin 422, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 12 bin 825, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 12 bin 598, Sağlık Bakanlığına 12 bin 402, Dışişleri Bakanlığına 6 bin 336, Kültür ve Turizm Bakanlığına 5 bin 685, Kalkınma Bakanlığına 3 bin 15, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bin 992, Ekonomi Bakanlığına ise 561 başvuru yapıldı. Raporda, 5 Başbakan yardımcılığına ayrı ayrı yapılan başvuruların toplamı ise 44 bin 461 olarak yer aldı.