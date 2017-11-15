En dik rampada bir beton pompası

Bu fotoğrafı bugün bir okurumuz bize gönderdi. Fotoğrafın çekildiği yer kentin en riskli yolu olan Gazanfer Bilge Bulvarı. Hani en dik çıkışa, en riskli inişe sahip yol. Şimdiye kadar ölümlü, yaralanmalı, maddi hasarlı onlarca kazanın olduğu, ancak kimsenin akıllanmadığı yol. Fotoğrafta bu yolda bir beton mikseri pompası iniş yönünde ilerliyor. Bu yolu ağır vasıta araçların, kamyonların kullanması yasak. Ama kimin umurunda? Nasıl olsa denetim yok, ceza yok. Sorumsuzluk çok.

Beton pompası aracı, girmesi yasak olan Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan iniyor. Sanki düz yolda gidiyor. O kadar rahat.