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En eğlenceli eğitim parkı

En eğlenceli eğitim parkı

Başiskele Belediyesi çocukların trafik kurallarını en doğru şekilde öğrenmeleri amacıyla Barbaros Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı neşeli çocuk sesleriyle yankılanıyor.

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Gelecek nesillerin trafik ile ilgili sosyal yaşam içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe edip eğitim almaları için Kocaeli'de ilk hayata geçen Başiskele Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na ilçede bulunan okulların yanı sıra diğer ilçelerden de birçok öğrenci geliyor. Akülü arabalar, döner kavşaklar, yaya geçitleri, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurların bulunduğu parkta önce teorik, daha sonra uygulamalı eğitim veriliyor. Trafik kuralarının eğlenerek öğrenildiği pist haricinde modern oyun gruplarının yer aldığı eğlence parkında çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkı çocuk sesleriyle yankılanıyor

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