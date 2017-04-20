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En erken kırmızı kart!

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En erken kırmızı kart!
C Grubu’nda geçen hafta İzmit GB’yi yenip, ikinci sıraya yükselen Derince GB, dün akşam sahasında grubun zayıf takımlarından Fatih Neşespor ile karşılaştı.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Derince Stadı’nda oynanan maçta rakibini 5-0 mağlup etti. Bu maça sahalarımızda belki de en erken kırmızı kart olayı yaşandı. Maçın ikinci yarısın hemen başında oyuna giren Fatih Neşesporlu Eyüp Kılıç, hakemin başlama düdüğünü çalmadan arkadaşına yumruk attı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

DERİNCE GB’DEN FAİR-PLAY HAREKET
Fatih Neşesporlu Eyüp Kılıç, kimsenin nedenini anlamadığı kırmızı karttan sonra takımını sahada 10 kişi bıraktı.  Ev sahibi 3-0 üstünlüğü ile devam ederken gelişen bu olaydan sonra Derince GB’den Yasin de rakip 10 kişi kaldığı için maça devam etmedi. İlerleyen dakikalarda Fatih Neşespor’da bir futbolcu sakatlandı, yedeği olmadığı için değişiklik yapamadı. Derince GB’den Serdar da oyunu terk etti, maçın 9-9 oynanmasını sağladı. Derince GB’nin bu Fair-Play davranışı izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

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