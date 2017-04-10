En Güzel Lale, 15 Temmuz Lalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Lale Festivali kapsamında “En Güzel Laleyi Siz Yetiştirin” yarışmasının sonuçları belli oldu.

Gün boyu süren ve 247 başvurunun yapıldığı yarışmada en güzel lale yapılan değerlendirmelerin ardından belirlendi. Birincilik ödülü 15 Temmuz temalı çalışmayla Şayip Duru tarafından kazanıldı. Yarışmada Habibe Mehmed Taşkın ikinci, Serkan Kaburga üçüncü, Ayhan Demir dördüncü ve Paşa Dolu beşinci oldu.

FESTİVALE YOĞUN İLGİ

Sekapark‘ta gerçekleştirilen yarışmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Festivale Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Doç Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Mustafa Altay, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, jüri üyeleri, yarışmacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TERTEMİZ MEDENİYETİMİZ VAR

Bu yıl 10.’su düzenlenen Lale Yarışması ödül töreni öncesi konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ‘’Bizim medeniyetimiz temizlik medeniyetidir. Allah’a sonsuz şükürler olsun ki; göreve geldiğimizden beri bu bilinçle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu güzel festivalde bunun en güzel örneği ve sizlerle onuncu defa burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Yarışmaya katılan siz değerli Kocaelililere teşekkür ediyor, dereceye giren ve ödül alan bütün katılımcıları da ayrı ayrı tebrik ediyorum‘’ dedi.

VALİDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da konuşmasında festivalle birlikte Sekapark’ın içinde hem bir renk cümbüşü, hem de yazı karşılayan çok güzel bir bahar muştusunu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Vali Güzeloğlu, “Lalenin anavatanı ülkemizde Kocaeli’yi laleyle bütünleştiren ve ilimize değer katan, bugün en güzel laleyi yetiştirenlerin belirlendiği bu güzel ortamda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma, Kocaeli’de bu fırsatları oluşturduğu için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.