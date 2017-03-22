En güzel yöresel yemekler yarışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması’nda Gölcük, Karamürsel, Başiskele ve Kartepe ilçe elemesi Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Çorba, ana yemek, hamur işi, pilav, tatlı, salata, kışlık hikaye, en yeni yöresel tat kategorilerinden yarışmaya katılan 240 katılımcının yöresel lezzetleri seçici kurul tarafından yemeğin yöreselliği, lezzeti, aroması ve sunumu olmak üzere değerlendirilerek puanlandırıldı.

YOĞUN KATILIM

İlimizde yöresel yemek kültürünün ortaya çıkarılması ve kayıt altına alınması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması’na katılım ve ilgi yoğun bir şekilde sürüyor. İlçe elemelerinin yapılmaya başlandığı yarışmada, finale kalmaya hak kazanacak yemekler belirleniyor. Farklı kategorilerde yarışmaya katılan yarışmacılarsa yemeklerinin birinci olması, Kocaeli yöresel yemeklerinin gün yüzüne çıkarılması noktasında katkı sunmaktan dolayı oldukça heyecanlı ve mutlu.

KAYBOLAN DEĞERLER ORTAYA ÇIKIYOR

Seçici Kurul Üyesi olan Abdullah Köktürk, Büyükşehir Belediyesi tarafından çok anlamlı bir hizmet yapıldığını belirterek, kaybolan yemek kültürümüzün yeni nesillere aktarılması ve tanıtılması ile ilgili Yöresel Yemek Yarışması’yla kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz ortaya çıkarılarak çok büyük bir hizmetin yapıldığını ifade etti. Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Yöresel Yemek Yarışması’yla Gölcüklü kadınların ilgisinin yoğun olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne proje dolayısıyla teşekkür etti.

KENT KÜLTÜRÜNE KATKI

Kent Kültürü’ne katkı sunacak önemli bir etkinlik olduğunu belirten Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Büyükşehir Belediyesi’ni böyle bir yarışma düzenlemesi sebebiyle tebrik etti. Bu yarışmayla kentin folklorik değerlerinin ortaya çıkarılması için çalışıldığını ve ortaya çıkarılacak kitapla dokümante edilmesiyle kent kültürüne katkı sağlanacağını ifade etti.

SEÇİCİ KURUL YEMEKLERİ DEĞERLENDİRDİ

İlçe elemelerinde final elemesine katılmaya hak kazananlar tespit edilecek. Sabah saatlerinde kayıt masalarına yemeklerini kaydettirerek gelen katılımcılar sırayla yemeklerini seçici kurula sundu. Tek tek tüm kategorilerde yarışmacılar kayıt altına alınarak yaka kartlarıyla salona alındı. İlçe ön elemesine katılımcılar yemeklerini evde hazırlayıp getirdi. Alanda mikrodalga ve ısıtıcı ile yemekler ısıtılarak seçici kurul tarafından değerlendirmeye alındı.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Katılan tüm katılımcılara katılım sertifikası, mutfak önlüğü ve yaka kartları verildi. Yarışmanın seçici kurulunda Jüri Başkanı şef aşçı Naif Bağı, Ayfer Özmen, Günay Hasdemir, Bayram Özberk, Tayfun Gündüz, Evrim Karaca, Abdullah Köktürk, Aziz Kayabaşı, Mücahit Kaynak ve Ali Aktaş yer aldı. Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek çorba, ana yemek, hamur işi, pilav, tatlı, salata, kışlık hikaye, en yeni yöresel tat kategorilerindeki yemeklerden final elemesine katılmaya hak kazananlar belirlenecek.

İLÇE ELEMELERİ

Yöresel Yemek Yarışması’na Kocaeli merkez, ilçe ve köylerden başvurular yapıldı. İlçe elemeleri, farklı günlerde aynı seçici kurul başkanlığında gerçekleştirilecek. Kandıra İlçe elemesi Turan Güneş Kültür Merkezi’nde, Körfez ve Derince İlçe elemeleri Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bugün Gebze, Çayırova, Dilovası, Darıca ilçe elemeleri Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde yapılacak.

PARA ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Yöresel Yemek yarışması; En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Erişte ve Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmanın her kategorideki 1.’sine 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL olmak üzere toplam 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.