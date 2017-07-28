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En güzelini Başiskele yaptı

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En güzelini Başiskele yaptı
15 Temmuz Milli İrade Günü adına, Türkiye’de ve ilimizde pek çok park, anıt, eser yapıldı. Ama 15 Temmuz Milli İrade Günü’nü belki de en iyi anlatan, en güzel proje Başiskele ilçemizde gerçekleşti.

Başiskele Belediyesi tarafından 4 milyon TL’ye yaptırılan 15 Temmuz Milli İrade TEMA Parkı’nın açılışını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatıyla Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü,Yeşilyurt Mahallesi’nde eşi benzeri olmayan bir park projesi için kolları sıvadı. Yapılan çalışmalar neticesinde 15 Temmuz Milli İrade TEMA Parkı’nı hizmete kazandırdı. Bugün gerçekleşen açılışa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz katılım sağladı.

10 DÖNÜMLÜK ALANDA

10 bin metrekarelik alanda uygulama gerçekleştiren Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda Türk Bayrağı ve yıldız şeklindeki sergi salonu ile temsili TBMM binasının yapımını tamamladı. Yapımı yaklaşık 6 ay süren ve 4 milyon TL’ye yaptırılan parkın içerisinde 15 Temmuz’un 249 şehidi anısına 249 tane hilal şeklinde dikilmiş selvi ağacı, İstanbul Boğaz Köprüsü’nün maketi ve üzerinde tankı durdurmaya çalışan halk, 60 ve 80 darbelerinin, 28 Şubat sürecinin fotoğrafları ve o gece Şerife Boz adlı vatandaşın kullandığı kamyon yer alıyor.

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PROTOKOL DE KATILDI

Programa ayrıca Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Başiskele İlçe Kaymakamı Atila Kantay, Kartepe İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutan Vekili Salih Akbaş, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, çocuklar ve vatandaşlar katılım sağladı. Açılışta Dünya Kuran-ı Kerim okuma birincisi Ali Tel Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Ömer Karaloğlu da ilahi konseri ile tüm katılımcıların gönüllerini mest etti.

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O GECEYİ ANLATIYOR

Müzede 15 Temmuz darbe kalkışması başta olmak üzere, 1960, 1971, 1980 ve 28 Şubat darbelerini anlatan bilgi ve gazete kupürleri, kısa film gösterileri yer alıyor. Aynı zamanda o geceyi anlatan temsili görsellerde parkın içerisinde mevcut. Bunlarda da kamyonu ile darbe kalkışmasına mücadeleye gelen Şerif Boz’dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne adını veren şehitlerin tanklar ile mücadelesi ve TBMM’nin bombalanan görselleri bulunuyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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