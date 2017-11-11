En iyi atıcılar Kocaeli’de
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atıcılık Şampiyonası” Derince’deki Atış Poligonu’nda başladı.
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İstanbul, Bursa, İzmir, Adana ve Konya başta olmak 16 ilden 50 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular birincilik için mücadele ediyor.
TEK KATEGORİ ÜZERİNDEN DÜZENLENECEK
Türkiye Atıcılık Federasyonu 2017 yılı sıralamasında en iyi 50 arasında yer alan sporcuların katıldığı ve Federasyon talimatlarının uygulandığı müsabakalar tek kategori üzerinden değerlendiriliyor. Müsabakaların ilk gününde tüm sporcular 75 atış gerçekleştirecekler. Pazar günü ise yapılacak 50 atışın ardından ilk altıya giren sporcular final atışları yapacak. Final atan 6 sporcuya para ödülü verilecek. Birinci 2 bin, ikinci 1.500 ve üçüncü olan sporu ise bin TL alacak.
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