"En iyi yaşam koçu babadır"

Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşan koçluk sistemi, gerek yetkili gerekse yetkisiz pek çok insan tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Yaşam Koçluğu, Eğitim Koçluğu,Kariyer Koçluğu v.b gibi dalları olan koçluk uygulamaları yanında "Engelli Koçluğu" adı altında engelli çocuk ve gençlerimize eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bu eğitimleri veren yaşam koçlarının yeterlilikleri ile ilgili, diploma, sertifika gibi belgelerin olup olmadığı konusunda herhangi bir denetim yapılmadığından, bu konuda yapılan veya yapılacak olan hataların ülkemiz adına telafisi çok zor olacaktır.

Babaların kendi çocuklarına Yaşam Koçluğu yapmaları konusundaki proje kapsamında, istekli babalar başta olmak üzere gruplar oluşturularak çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştirilip 30 saatlik teorik ve pratik eğitimlerimiz başlamıştır. Verilen Eğitimin konu başlıkları ise

1. Engelli çocuk babası olmanın zorlukları ve başa çıkma yolları

2. Aile içi iletişimde yapılan hatalar ve doğru uygulamalar.

3. Yaşam Koçluğu nedir? nasıl yapılır?

4. Çocuğun ulaşması beklenen ve istenilen hedefe, istenilen sürede ulaşması. (Gerçekçi ve doğru hedef koyma ilkeleri)

5. Eğitimin kazandırdıkları,işleyişi ve kalıcı-istendik davranışların elde edilip edilmediğinin değerlendirilmesi. (Genel değerlendirme)

Eğitimin peşine birlikte fotoğraf çalışması, doğa gezisi, model uçak yapımı vb faaliyetler baba ve çocukla beraber yapılacak.

NEDEN BABALAR?

Baba bir çocuğun gelişiminde çok büyük bir öneme sahiptir. Erkek çocuk için adeta bir özdeşim modeli,kahraman ve erkekliği öğreneceği rol-model örneğidir. Bir çocuğun anneden sonra, sevgi, şefkat ve güven duygusunu en gerekli ve sağlıklı kuracağı kişidir baba. Babanın sadece maddi bakımla değil ruhsal gelişimle de ilgili olması gerekmektedir. Çünkü dinleyen ve anlamaya çalışan bir baba, kızan ve uzak duran bir babadan çok daha etkilidir. Çocuk ona yakın ve paylaşan bir babayla sağlıklı özdeşim kurabilir. Çocukla geçirilecek her an, birlikte yapılacak her aktivite çocuk gelişimi için çok önemlidir. Çocuğa ayrılmayan zaman, bir daha asla telafisi olmayan kayıp bir yaşam parçası demektir.

Çocuk eğitiminde babanın rolü anne kadar önemli iken, engelli bir çocuğun eğitiminde bu önem en az iki katına çıkmaktadır.

Ancak biliyoruz ki ülkemizde babaların büyük bir çoğunluğu engelli evlatlarını çok geç kabullenmekte, bu yüzdende çocuğuna kazandırabileceği pek çok duyguyu ve davranış modellerini kazandıramamaktadırlar. Tam da bu noktada babaların desteklenmesi eğitilmesi ve bilinçlendirimesi gerekmektedir.

"Engelli Yaşam Koçu eğitimi"ni alacak olan babaların, engelli evlatlarının öğrenme kapasitelerinin geliştirilmesinde, kişisel performanslarının artırılmasında ve yaşam kapasitelerinin çoğaltılmasında son derece önemli katkıları olacaktır.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu, Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği ve Romatem Fizik Tedavi Hastanesi işbirliğiyle yürütülen KOÇUM BABAM projesi tanıtım Lansmanında sizleri aramızda görmek bizleri onurlandıracaktır.