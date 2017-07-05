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En kalabalık yerdeki lamba bozulmuş, yanmıyor

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En kalabalık yerdeki lamba bozulmuş, yanmıyor
Gölcük’e bağlı Halıdere beldesinde oturan Galip Durmuş isimli okurumuz, gazetemize kadar gelerek şikayetini anlattı.

D-130 karayolunun Halıdere-Ulaşlı arasındaki kesiminde, yolun orta refüjünde 8 büyük aydınlatma lambası varmış. Bunların ilk 7’si yanıyor, 8’inci lamba yanmıyormuş. Galip Durmuş, “Yerleşim açısından en kalabalık bölge, 8’inci lambanın bulunduğu bölgedir. Geceleri bu bölge karanlık olunca, yayalar çok büyük tehlike yaşıyor” dedi. Halıdere bölgesinde sıklaşan elektrik kesintilerinin önlenmesi, orta refüjdeki arızalı lambanın değiştirilmesi isteniyor.

 

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