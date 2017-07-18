En keyifli yol çalışması

Hereke Kışladüzü’nde devam eden üst yapı çalışmaları sırasında oldukça güzel görüntüler de oluştu. Osmangazi Köprüsü manzaralı yol çalışması, işçilere de keyif verdi.

Körfez Belediyesi, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Hereke Kışladüzü’nde asfalt serim ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Mahallenin birçok noktasında çalışmalar tamamlanırken, bir taraftan da düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Son olarak Kışladüzü’nde devam eden çalışma sırasında ortaya çıkan görüntü, işçilere de ayrı bir keyif verdi.

VATANDAŞ MEMNUN

İzmit Körfezi ve Osmangazi Köprüsü’nün oldukça güzel göründüğü alanda yapılan yol çalışması sırasında çekilen fotoğraf, Körfez’in güzelliğini gözler önüne serdi. Yetkililer, Kışladüzü mevkiindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtirken, “Hızlı bir şekilde asfalt serim ve parke döşeme işlemlerimiz sürüyor” dedi. Vatandaşlar ise çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

