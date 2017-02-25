En önemlisi Arslanbey’de

Süper Lig B Grubu’nda son haftanın en önemli maçı Kartepe Belediyespor ile Yavuzspor arasında Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama saati 16.00.

KARTEPE BEL-YAVUZSPOR

Son haftaya 40 puanla ikinci sırada giren Kartepe Belediyespor, sahasında düşme potasının hemen üzerinde yer alan, kazanmaktan başka çaresi olmayan Yavuzspor’u konuk edecek. İki takımında kazanması gereken karşılaşmanın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Son iki maçından galip ayrılan küme de kalma yolunda umutlanan Yavuzspor, Play-Off yarışında son haftaya avantajlı giren Kartepe karşısında kazanıp, ligde kalışını ilan etmek istiyor. Ligin ilk yarısında Derince’de oynanan maçı Kartepe 2-1 kazanmıştı.