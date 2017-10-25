En uygun zaman ikinci yarı başı

Kısa bir süre önce Spor Genel Müdürlüğü, TOKİ ve Yüklenici firma yetkilileri bir arada incelemeler yapmış ve yeni stadyumla ilgili hazır raporu vermişti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da bir ay içinde Kocaelispor’un burada oynamaya başlayacağına yönelik planlama yaptıklarından söz etmişti. 19 Kasım’daki Düzyurt maçının yeni stadyumda oynanabileceğinden söz edilmişti. Şu an için tüm gözler, dikkatler TFF’de. Çünkü bu sahaya maç verilmesi için TFF’nin de onayı gerekiyor. Kısa bir süreçte TFF’den resmi yazı bekleniyor.

ZEMİNLE İLGİLİ SIKINTI YAŞANABİLİR

Aslında Kocaelispor yönetiminin ikinci yarıyla birlikte yeni stadyuma geçme düşüncesi, bu yönde hazırlığı vardı. Çünkü daha önce yetkililer yeni sahada ilk maç için Ocak 2018 tarihini vermişti. Belli bir taraftar grubu bir an önce yeni stada geçelim düşüncesinde. Sosyal medyada bu yönde yorumlar yapılıyor. Ancak, bu geçiş işini doğru zamanda yapmak lazım. Malum, birçok yeni stadyumda acele edildiği için zemin sorunu yaşandı. Bizimkinde de aynı sıkıntı olabilir. Ki, yetkili isimlerden aldığım bilgiler zeminin henüz oturmadığı, biraz daha beklemek gerektiği yönünde.

O 3 MAÇI DA İSMETPAŞA’DA OYNAYALIM

Takdir yönetime ait elbette ancak sanki yeni stadyumu geçmek için doğru zaman ikinci yarıymış gibime geliyor. Zaten ilk yarıda 3 maç kalıyor. 3 maçı İsmetpaşa’da oynayalım, sonra bir aylık devre arası boşluğu var. İkinci yarının ilk iç saha maçı 21 Ocak’ta Sultanbeyli Belediye ile arada iki ay gibi önemli bir süre kalıyor. O süreçte zemin iyice oturur. Bildiğim kadarıyla başka eksiklikler de var, onlar da halledilir. Tam olarak hazır bir şekilde, herkesin kafası rahat yeni stadyuma geçilir. Yönetimin, takımın, taraftarın genelinin düşüncesinin de bu yönde olduğunu sanıyorum.

Gölcükspor Yıldız’ı kaçırdı

Gölcükspor’da Ramiz Soydaş’ın ilkelerini ön planda tutup istifa etmesinin ardından hepimiz ilk teklif götürülen Ümit Metin Yıldız ile anlaşmaya varılacağını sandı. Tüm gazeteler “ Yıldız oldu, oluyor” gibi manşetler attı. Yıldız birileri aksini iddia etse de, Kocaelispor’da başarılı bir süreç geçirdi. Ligi tanıyor, geçen sezondan Gölcükspor takımı hakkında da belli bir bilgisi var. Bir başka önemli nokta Yıldız, şehri çok sevmişti ve burada yeniden çalışma konusunda çok istekliydi. Gölcükspor başkanı ve yönetimi de aynı arzu içerisindeydi. Erok maçını izleyen Şerif Hasanoğlu, teknik direktörlük olayı gündeme geldiğinde Yıldız’a takımla ilgili rapor vermişti. Yardımcısından aldığı bilgiler ışığında Yıldız, görüşmede, “Bu takımla her yere gidilir” şeklinde iddialı bir söylemde de bulunmuştu.

İLK GÖRÜŞMEDE BİTMELİYDİ

Tamam bu iş oluyor, imzalar atılıyor derken, kararın Van Büyükşehir Belediye maçına bırakıldığı haberini aldık. İlk görüşmede işin bitmemesi kamuoyunun genelinde galibe olmayacak diye yorumlansa da, biz yine de umudu kesmedik, Van maçı sonrasındaki ikinci görüşmede bu iş biter dedik. Pazartesi günü Gölcükspor yönetiminden olumlu veya olumsuz bir yanıt beklerken, öğlen saatlerinde Ümit Metin Yıldız aradı. Müjdeyi vermek için aradığını sandım, “Tamam mı, anlaşma” diye sordum. Sevgili Yıldız, “Hayır, ben Halide Edip Adıvar ile anlaştım” dedi. Bir saat sonra Başkan Ahmet Şahin’i aradığımda, “Bugün yeniden görüşmek için sözleşmiştik. Ancak başka takımla anlaştığını öğrendik. Hayırlısı” dedi.

ARADA ÖNEMLİ FARK VARDI

Yıldız’ı Gölcükspor’dan önce Düzcespor ve Halide Edip Adıvar’ın istediği bilgilerini almıştık. Ancak Ümit Hoca Gölcükspor’u tercih etmeye yakındı. Ancak işi olumsuzluğa götüren nokta, maddi konu oldu. Yıldız, kendisi ve ekibi için belli bir maaş dışında, peşinat talebinde bulunmuştu. Aslında isteği makuldü. Ancak bütçede kısıtlamaya giden Gölcükspor’da Başkan Ahmet Şahin, sadece peşinat veremeyiz demedi, talep edilen maaş tutarını da düşürdü. Toplamda talep edilenle, teklif edilen arasında önemli fark vardı. Tabi, yardımcılarını da düşünen Yıldız, rakamı düşük buldu ve kabul etmedi. Gerçi Başkan Şahin ikinci görüşmede rakamı biraz yükseltmeye hazırlanıyordu ama Ümit Metin Yıldız diğer teklifleri değerlendirme yoluna gitti. Bildiğim kadarıyla Halide Edip Adıvar ile Gölcükspor’dan çok iyi bir rakama anlaştı.

GÖLCÜKSPOR İÇİN UYGUN İSİMDİ

Yıldız, Gölcükspor için iyi bir tercih gibi gözüküyordu. Bunu gören Ahmet Şahin ilk olarak ona gitti, çok de istedi ama işin mali boyutu birlikteliğe engel oldu. Kısmet böyleymiş. Gölcükspor yönetimi mecburen farklı arayışlara yöneldi. Bülent Baturman, Tunahan Akdoğan isimleri gündemde. Gölcükspor’un nabzını iyi tutan sevgili Erol Kaçmaz, Kayhan Çubuklu ve Yusuf Örengül olabileceğinden söz etmiş. Bildiğim bir şey var ki, sezon başı Başkan Şahin, Baturman’ı istiyordu. Yönetim Ramiz Soydaş deyince çoğunluğa uymuştu. Başkan Şahin sezon başındaki düşüncesini hayata geçirir mi bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Gölcükspor’un kadro kalitesi hiç fena değil. Otoriteler belli dokunuşlarla bu takımın Play-Off yarışı yapabileceğini öngörüyor. Burada teknik direktör tercihinin doğru yapılması çok önemli.

Büyük buluşma

Kocaeli TV’de önceki akşam özel bir yayın yaptık, başka anlamda büyük buluşmayı gerçekleştirdik. Programın sürekli takipçileri iyi bilirler, hemen her hafta Hayri Kara Ağabey açılışta torununa el sallar, “Hadi bakalım Mustafa, uykuya” der. 5 yıldır böyle açarız yayını. Ne zamandır şu Mustafa’yı canlı yayında dedesiyle buluşturalım, aile için iyi bir hatıra olsun düşüncemiz vardı. Nihayet önceki akşam bu buluşmayı gerçekleştirdik.

Mustafa boynunda Kocaelispor atkısıyla, dedesinin yanına oturdu. Az sonra babaannesiyle, babasını da aldık yayına. Bizim Mustafa en sevdiklerinin yanında mutluluktan uçuyordu neredeyse. O yaştaki çocuğa ne sorulur? Elbette ki, hangi takımı tuttuğu. Mustafa boynundaki Yeşil-Siyahlı atkıyı öperek, “Kocaelispor” diye yanıtladı sorumuzu. Benim özel olarak merak ettiğim bir konu da vardı.

Hayri Ağabey ekranda el salladığını gören torununun hemen uyumaya gittiğini söylüyordu. Benim kuşkularım vardı; hazır canlı yayına gelmiş, fırsat bu fırsat gerçeği öğrenmek istedim. Sevgili Mustafa soruma, “Hayır uyumuyorum, program bitine kadar dedemi izliyorum çünkü onu çok seviyorum” yanıtı verdi. Sanıyorum ki, dedesi gerçeği o anda öğrendi.