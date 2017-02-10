En zor deplasman

EN KÖTÜ 1 PUAN BEKLİYORUZ
Kocaelispor, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 8 puan topladı. Yeşil-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında iki deplasman maçında Tekirdağspor’u yenerken, Cizrespor ile de berabere kalmıştı. Kocaelispor’un bu kez zorlu Van Belediyespor deplasmanında işi kolay değil. Yeşil-Siyahlı ekiple birlikte Play-Off hattında yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip, kendi sahasında 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Temsilcimiz, bu zorlu maçta 1 puan bile alsa, rakibiyle arasındaki puan farkını korumuş olacak. Ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
KADRO DEĞİŞMİYOR
Geçen hafta sahasında Erzin Belediyespor’u 4-0 gibi farklı skorla mağlup eden Kocaelispor, son haftaların en istekli ve iştahlı futbolunu oynamıştı. Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız Erzin Belediyespor maçında sahaya çıkan on biri bozmaması bekleniyor. Sakatlıktan yeni kurtulan Burak Süleyman ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilip yeniden takıma dönen Sinan Pektemek’in de maçın ilerleyen dakikalarında süre bulması bekleniyor.
MUHTEMEL KADROLAR
VAN BELEDİYESPOR
29 Okan
65 Medeni
27 İsmail
4 Gürol
12 Salih
34 Nihat
17 Abdullah
8 Ali
26 Emre
23 Gökhan
77 Serkan
KOCAELİSPOR
1 Can Emre
2 K.Gezer
4 Murat
3.K.Öge
52 Ali
6 Mert
12 Mesut
8 Sefa
41 Hamza
61 Burak
7 Oğuzhan
KOCAELİSPOR
VAN BELEDİYESPOR
STAT: Van Atatürk
HAKEM: Adem Sarıtaş
SAAT: 13.00
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