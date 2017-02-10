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En zor deplasman

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En zor deplasman
Kocaelispor 24’üncü hafta müsabakasında bu sezon en uzak ve en zor deplasmanlarında biri olan Van Belediyespor ile karşılaşacak. Van Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’de başlayacak.

EN KÖTÜ 1 PUAN BEKLİYORUZ
Kocaelispor, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 8 puan topladı. Yeşil-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında iki deplasman maçında Tekirdağspor’u yenerken, Cizrespor ile de berabere kalmıştı. Kocaelispor’un bu kez zorlu Van Belediyespor deplasmanında işi kolay değil. Yeşil-Siyahlı ekiple birlikte Play-Off hattında yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip, kendi sahasında 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Temsilcimiz, bu zorlu maçta 1 puan bile alsa, rakibiyle arasındaki puan farkını korumuş olacak. Ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

KADRO DEĞİŞMİYOR
Geçen hafta sahasında Erzin Belediyespor’u 4-0 gibi farklı skorla mağlup eden Kocaelispor, son haftaların en istekli ve iştahlı futbolunu oynamıştı. Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız Erzin Belediyespor maçında sahaya çıkan on biri bozmaması bekleniyor. Sakatlıktan yeni kurtulan Burak Süleyman ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilip yeniden takıma dönen Sinan Pektemek’in de maçın ilerleyen dakikalarında süre bulması bekleniyor.

MUHTEMEL KADROLAR

VAN BELEDİYESPOR
29 Okan  
65 Medeni   
27 İsmail 
4 Gürol  
12 Salih  
34 Nihat  
17 Abdullah  
8 Ali  
26 Emre  
23 Gökhan 
77 Serkan

KOCAELİSPOR
1 Can Emre
2 K.Gezer
4 Murat
3.K.Öge
52 Ali
6 Mert
12 Mesut
8 Sefa
41 Hamza
61 Burak
7 Oğuzhan

KOCAELİSPOR
VAN BELEDİYESPOR
STAT: Van Atatürk
HAKEM: Adem Sarıtaş
SAAT: 13.00

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