En zor deplasman

Kocaelispor 24’üncü hafta müsabakasında bu sezon en uzak ve en zor deplasmanlarında biri olan Van Belediyespor ile karşılaşacak. Van Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’de başlayacak.

EN KÖTÜ 1 PUAN BEKLİYORUZ

Kocaelispor, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta 8 puan topladı. Yeşil-Siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında iki deplasman maçında Tekirdağspor’u yenerken, Cizrespor ile de berabere kalmıştı. Kocaelispor’un bu kez zorlu Van Belediyespor deplasmanında işi kolay değil. Yeşil-Siyahlı ekiple birlikte Play-Off hattında yer alan Kırmızı-Siyahlı ekip, kendi sahasında 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Temsilcimiz, bu zorlu maçta 1 puan bile alsa, rakibiyle arasındaki puan farkını korumuş olacak. Ligin ilk yarısında İzmit’te oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

KADRO DEĞİŞMİYOR

Geçen hafta sahasında Erzin Belediyespor’u 4-0 gibi farklı skorla mağlup eden Kocaelispor, son haftaların en istekli ve iştahlı futbolunu oynamıştı. Teknik Sorumlu Ümit Metin Yıldız Erzin Belediyespor maçında sahaya çıkan on biri bozmaması bekleniyor. Sakatlıktan yeni kurtulan Burak Süleyman ile kadro dışı kaldıktan sonra affedilip yeniden takıma dönen Sinan Pektemek’in de maçın ilerleyen dakikalarında süre bulması bekleniyor.

MUHTEMEL KADROLAR

VAN BELEDİYESPOR

29 Okan

65 Medeni

27 İsmail

4 Gürol

12 Salih

34 Nihat

17 Abdullah

8 Ali

26 Emre

23 Gökhan

77 Serkan

KOCAELİSPOR

1 Can Emre

2 K.Gezer

4 Murat

3.K.Öge

52 Ali

6 Mert

12 Mesut

8 Sefa

41 Hamza

61 Burak

7 Oğuzhan

KOCAELİSPOR

VAN BELEDİYESPOR

STAT: Van Atatürk

HAKEM: Adem Sarıtaş

SAAT: 13.00