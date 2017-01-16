En zor virajlardan biriydi

Her ne kadar ilk yarının sonlarında ciddi bir irtifa kaybı yaşasalar, üst üste yenilgiler alsalar da Tekirdağspor aradaki rekabeti dikkate aldığımızda zorlu bir deplasman maçıydı. Çok önemli eksiklerimiz vardı, üstüne bir de berbat bir zemin olunca maçın zorluk derecesi iyice arttı. Sancaktepe ve Altay bir gün önce kazandığı için bizim de firesiz dönmemiz gerekiyordu. Böylesi bir baskı da söz konusuydu. Tüm bu faktörleri yan yana koyduğumuzda en zorlu virajlardan biriydi diyebiliriz. Maçın hemen başında ev sahibinin direkten dönen bir topu var. Onun dışında ilk yarı oyunun hakimiydik. Net fırsatlar bulduk, ilk yarı maçı kopartabilirdik. Devrenin golsüz geçilmesinin ardından ikinci yarıya güzel bir Burak Özbakır golüyle başladık. Golde topu soldan getiren Burak Süleyman’ın önemli katkısı olduğunu da unutmamak gerekir. Sonrasında Kocaeli Birlikspor’dan tanıdığımız Rıza Şen’in frikik golü geldi. İyi bir vuruş olsa da, top çok kenarlara gitmedi. Hani yılların deneyimi Kılıç acaba kurtarabilir miydi diye düşünmeden edemedik.

HAKEM FAKTÖRÜNE DİKKAT

Beraberlik golünün 2 dakika sonrasında ceza alanının biraz dışında kazanılan serbest vuruş için Burak Süleyman topun başına geldi. Sert bir vuruş olsa da Tekirdağ kalecisi topu kontrol edebilirdi. Büyük bir hata yaptı, topu elinden kaçırdı. O karambolde fırsatçı İshak araya girip topu ağlara bıraktı. Kaleci, bir defans oyuncusu ve İshak arasındaki o karambolde acemi, baskıdan etkilenen bir hakem olsa, eyyam yaparak faul çalıp golü iptal edebilirdi. Maçı yöneten 2.Lig’in başarılı hakemi olunca cesaretli karar verdi, devam ettirdi. Zorlu deplasman maçlarımıza üst düzey hakem gönderilmesinin ne denli önemli olduğunu gördük. Aynı durumu Çorum’da da yaşamıştık, acemi hakem olsa ev sahibi takımdan çekinip Kocaelispor lehine penaltıyı çalamazdı. Şu aradan Süper Lig’deki birçok takım MHK’dan yakınıyor, gitsinler istiyor. Geriye dönüp baktığımızda Kocaelispor olarak hakemlerden yana hiçbir sıkıntımız olmadığını görüyoruz. Hakem faktörü çok önemli. İnşallah böyle devam eder. Maçlarımıza sağlam hakem gönderen Bedri Dölkeleş’e de teşekkürümüzü iletelim.

500 ŞANSLI KOCAELİSPORLU

Neyse, yeniden maça dönelim. Öne geçtikten sonra geride epeyce bir süre vardı ancak bizim takım çok iyi mücadele ederek rakibine şans tanımadı ve maçı kazanmayı bildi. Galibiyet zirve yarışı için olduğu kadar Tekirdağspor ile iki sezon öncesi yaşadığımız rekabetten ötürü de anlamlıydı. İki yıl önce BAL finali için gittiğimiz Tekirdağ’da son derece kötü bir muamele görmüş ve maçı kaybederek yıkılmıştık. O statta, Tekirdağ taraftarının önünde kazanmanın mutluluğu, gururu çok başkaydı. Camia olarak bu galibiyete ayrıca sevindik. Takımın peşinden giden 500 kadar taraftar o ayrıcalığı yerinde yaşadı. Onlar çok şanslıydı. Ben sanmıyorum ki, bir daha Tekirdağ ile karşılaşalım. Ya biz çıkarız, onlar kalır, ya da biz çıkamasak bile onlar düşer. Gidişat bunu gösteriyor. Çok şükür ki, maçta önemli bir tatsızlık olmadı. Kocaelispor taraftarı sağduyulu davrandı, Tekirdağ taraftarı da küfür dışında taşkınlık yapmadı.

Sonuç olarak en zorlu virajlardan birini kazasız geçtik, kritik bir üç puan aldık bir anlamda ilk yarıda bıraktığımız yerden başladık. Daha yolumuz uzun ve zorlu ancak inancımız, umudumuz büyük. Saha şartlarının ağırlaşması, kupa maçları Sancaktepe’yi zorlayacak, bocalamasını sağlayacak umudu içindeyiz. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamakta kararlıyız. En kötü Play-Off var. İnşallah öyle veya böyle bu yolun sonu 2.Lig olacak.

Anketimize mutlaka katılın

Önümüzdeki aylarda hizmete girecek Alikahya’daki yeni stadyuma ne isim verileceğiyle ilgili Valilik tarafından belli çalışmalar yapılıyor. Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu geçtiğimiz günlerde Arena adını kullanmayacaklarını, ismin Kocaeli kentine özel, yerel olacağını açıklamıştı. Mülki amirimiz tarafından yapılan bu açıklamanın ardından şehre özel, yerel isim ne olabilir, hangisi uygundur diye spor servisi olarak bir çalışma yaptık ve 10 aday belirledik.

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/alikahyada-yapilan-yeni-stadyuma-ne-isim-verilsin-not-kocaeli-valisi-hasan-basri--anketi-25a.htm

8 ŞAHIS ADI VAR, BİRİ HAYATTA

Dün itibariyle gazetemizin internet sitesinde anket çalışmamızı başlattık. Herkesi ankete katılmaya, en uygun gördükleri ismi işaret etmeye davet ediyoruz. Sonuçta bu bir kamuoyu yoklaması. Elde edilecek sonucun ismi belirlerken dikkate alınacağına inanıyoruz. Anket çalışmamız uzunca bir süre sitemizde kalacak. Oy dağılımıyla ilgili sıklıkla sizleri bilgilendireceğim. 10 adaydan 8’i kent ve Kocaelispor’da öne çıkmış isimler. 8 isimden 7’si merhum, sadece biri hayatta.

EN HAK EDENİ, EN UYGUNU KİM ?

Okurların nasıl tercih yapacaklarını, anketten nasıl bir sonuç çıkacağını doğrusu merak ediyorum. Gösterdiğimiz 10 adayın da yeni stadyumu verilecek isme uygun olduğunu, bunu hak ettikleri düşüncesindeyim. Ancak burada önemli olan en fazla hak edeni, en uygununu bulmak. Bu anket çalışması da bunun için. Lütfen anketimizi önemseyin, stadyuma verilecek en doğru ismi bulmak için yardımcı olun.

Orhan Görsen adı da adaylar içinde olmalı

Kocaelispor minik takımından yetişti, genç takımda oynadı, A takıma yükseldi. Tam 13 sezon A takımda forma giydi, 325 maça çıktı, 51 gol attı. 1979-80 sezonundaki ilk şampiyonluk kadrosunda vardı. Parlak futbolculuk kariyerini Milli takıma seçilerek taçlandırdı. Faal futbolculuğunun ardından kulübün en parlak döneminde Güvenç Kurtar’ın yardımcılığını yaptı. Sonrasında yönetim kurullarında futbol şube sorumluluğu görevinde bulundu. En önemlisi de, 6 Ağustos 2011 tarihinde yapılan tarihi kongrede liste çıkartarak Kocaelispor’un kapanmasına izin vermedi.

OLMASAYDI KOCAELİSPOR KAPANACAKTI

Futbolcu, teknik adam, yönetici ve Başkan olarak çok uzun yıllar Yeşil-Siyahlı kulübün, bu kentin hizmetindeydi. Ömrünün önemli bir bölümünü Yeşil-Siyahlı kulübün hizmetinde geçirdi. Evet, bugünlerde Kocaelispor’un küllerinden doğuşunu konuşuyor, geleceğe umutla bakıyoruz, bunun için Bahri Yavuz ve ekibine minnet duyuyoruz ancak başka bir gerçek var ki, Orhan Görsen olmasa 6 Ağustos 2011’deki kongrede Kocaelispor diye bir kulüp kalmayacaktı. Dolayısıyla bugün Kocaelispor diye bir kulübün varlığından söz edemeyecektik.

ADAY OLMAYI FAZLASIYLA HAK EDİYOR

Türk futboluna verdiği katkılardan ötürü Adana’da Fatih Terim, Trabzon’da Şenol Güneş isimleri haklı olarak öne çıkıyor, statlara onların ismi koyuluyorsa, bu kent için de sadece futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak hizmetleriyle değil, üstüne şehrin adını taşıyan kulübü kapanmaktan kurtardığı için Orhan Görsen adının da özel olduğunu düşünüyorum. Tüm bu gerçekler ışığında Alikahya’da yapılan yeni stadyuma verilecek ismin ne olacağını tartışırken, adaylar arasında Orhan Görsen adının olması gerektiği kanısındayım.