Encümen hem sattı, hem kiraladı

İzmit Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan toplam 10 taşınmazla ilgili bugün encümende kiralama ve satış işlemi gerçekleştirildi.

10 yerin kiralanmasında üçü için talipli çıkmadı. Arızlı mevkiinde konut alanı iki arsa ise, tek katılımcı olan Kasım Güngör tarafından satın alındı. Güngörler Turizm İnşaat adına katılan Kasım Güngör, muhammen bedellerde küçük artışlar yaptı. 281 metrekarelik alan 156 bin TL’ye, 411 metrekarelik alan ise 226 bin 100 TL’ye satıldı.

7 YER KİRALANDI, 3 YER ELDE KALDI

Emine Zeybek başkanlığındaki encümen toplantısında kiralanacak 10 yerden üçü için talipli çıkmadı. 7 yerin kapalı zarf, açık teklif usulüyle ihalesi gerçekleşti. Yapılan ihalede Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak’ta bulunan 7,86 metrekarelik çay ocağı 250 TL muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. Orhan Türkoğlu ve Tarık Akbulut arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. 5 tur süren ihalede kapalı zarf usulüne geçildi. Kapalı zarf usulüyle teklif veren Tarık Akbulut 470 TL’ye ihaleyi alarak yerin ilk kiracısı oldu.

AÇIK OTOPARK ALANI DA KİRALANDI

Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak'ta bulunan 626 metrekarelik açık otopark alanı da aylık 4 bin 600 TL ile Ahmet Çokan tarafından kiralandı. Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’ndeki 20 metrekarelik 4 nolu adaklık satış yeri 500 TL ile Selman Ekti, Ayazma Mahallesi Bayındır Sokak No:3 45 metrekarelik teknik altyapı alanı 4 bin 167 TL karşılığında Vodafone Telekomünikasyon Şirketi adına Ömer Koca, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta bulunan 28 metrekarelik teknik altyapı alanı 4 bin 167 TL. ile Avea İletişim Hizmetleri adına Emre Çağlar Acar, Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde 462 metrekarelik kreş 1600 TL. aylık bedelle Özel Ferah Eğitim Kırtasiye Yurt İşletmeciliği Yayıncılık adına Veysel Akbulut tarafından kiralandı.

1200 TL’DEN 3100 TL’YE

İzmit Belediyesinin kiraya çıkardığı yerler arasında Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi üzerinde bulunan 165 metrekarelik oto yıkama yeri de vardı. Encümende gerçekleşen ihalede muhammen bedeli 1200 TL olan yer için 5 katılımcı ihaleye katıldı. 5 tur ile gerçekleşen ihalede 5. turda teklif veren Tarık Akbulut ve Ali Erdem çekildi. Kapalı zarf usulüne geçildiğinde ise Gökhan Akaya, Fatma Sağıroğlu ve Abdin Eşkin tekliflerini sundu. Kapalı zarf usulü yapılan teklifler sonucunda 3 bin 100 bin TL teklif veren Gökhan Akkaya yerin kiracısı oldu.

3 YERE TEKLİF YOK

İzmit Belediyesinin Yenidoğan Mahallesi Seka Devlet Hastanesi yolunda bulunan 27 metrekarelik dernek lokali, Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde yer alan 198 metrekarelik alanda bulunan kafeterya yeri ve Süleymaniye Mahallesi Merkez’de yer alan 85 metrekarelik konuta talipli çıkmadı.

Şennur YILDIZ

