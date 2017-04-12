Encümen veda etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, görev süresinin son gününde son satışlarını yaptı ve görevini tamamladı. Yeni Encümen, yarınki Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda belirlenecek.

VEDALAŞTILAR

Büyükşehir Genel Sekreteri Tahir Büyükakın başkanlığındaki Encümen’in üyeleri AK Partili Oya Tunçel, Zafer Arat, Enver Aydemir ve İsmail Aysu ile CHP’li Abdülkadir Honça, dönemin son toplantısında bir araya geldiler. Toplantıda 1 yazıhane, 4 taksi durak yerinin kiralama ihalesi ile 2 dairenin satışı yapılırken, 1 dairenin satışına istekli çıkmadı.

4 DURAK YERİ KİRALANDI

İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Kavanium Sitesi önünde 4 adet ticari taksiden oluşan durak yeri kapalı teklif ile yapılan kiralama ihalesine sadece Tahsin Yağız teklif verdi. 9 bin 250 lira muhammen bedelli ihaleyi Yağız, 9 bin 300 liraya yükselterek aldı. Körfez İlçe Yavuz Selim Mahallesi’nde en az 2 adet ticari taksiden oluşan durak yerinin kapalı teklifle yapılan ihalesine katılan Eyüp Mansuroğlu, yıllık 7 bin 700 muhammen bedelli 7 bin 800 liraya çıkartarak aldı.

Körfez İlçe Fatih Mahallesi’nde en az 2 taksiden oluşan durak yerinin kapalı teklifle yapılan ihalesine katılan Kadir Yalçın, 3 bin 245 lira muhammen bedeli 3 bin 300 liraya çıkartarak ihaleyi aldı. İzmit Umuttepe mevkiinde en az 3, en fazla 5 adet ticari taksiden oluşan durak yeri için pazarlık usulü ile yapılan kiralama ihalesine Serdar Uslu katıldı. Yıllık kira bedeli 16 bin 500 lira muhammen bedelli ihaleyi Uslu 16 bin 600 lira bedelle kiraladı.