Encümen’de 4 taksi durak yeri ihale edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı dün Tahir Büyükakın başkanlığında Encümen Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, 1 yazıhane ile 4 taksi durak yerinin kiralama ihalesi, 2 dairenin satışı yapılırken, 1 dairenin de satışı için istekli çıkmadı.

Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali 12 No’lu yazıhanenin açık teklifle yapılan kiralama ihalesine Hüseyin Değirmenci katıldı, Aylık 240 TL muhammen bedelli ihaleyi Değirmenci 250 TL bedelle kiraladı.

İzmit Kadıköy Mahallesi İzmit Kent 2.Etap, 10 Blok, Bodrum 1.kat 1 No’lu dairenin açık teklifle yapılan satış ihalesine Zeki Cirit katıldı 73 bin TL muhammen bedelli ihaleyi Cirit 73 bin 100 TL’ye aldı. İzmit Yuvam Akarca Konutları B1-6A Blok, 13 kat, 49 No’lu dairenin açık teklifle yapılan satış ihalesine Batıkan Mehmet Akballı katıldı.130 bin TL Muhammen bedelli ihaleyi Akballı 130 bin 100 TL’ye aldı. Kartepe Çiftlik Mahallesi Arda Sitesi B Blok 2.kat, 6 No’lu dairenin açık teklifle yapılan ihalesine istekli çıkmadı.

İzmit Alikahya Atatürk Mahalllesi’nde 4 adet ticari taksiden oluşan durak yeri kapalı teklif ile yapılan kiralama ihalesine sadece Tahsin Yağız teklif verdi. Yıllık 9 bin 250 TL muhammen bedelli ihaleyi Yağız 9 bin 300 TL bedelle kiraladı. Körfez İlçe Yavuz Selim Mahallesi’nde en az 2 adet ticari taksiden oluşan durak yerinin kapalı teklifle yapılan ihalesine sadece Eyüp Mansuroğlu teklif verdi. Yıllık 7 bin 700 TL muhammen bedelli ihaleyi Mansuroğlu 7 bin 800 TL’ye kiraladı.

Körfez İlçe Fatih Mahallesi’nde en az 2 taksiden oluşan durak yerinin kapalı teklifle yapılan ihalesine Kadir Yalçın katıldı. Yıllık 3 bin 245 TL muhammen bedelli ihaleyi Yalçın 3 bin 300 TL’ye aldı. İzmit Umuttepe mevkiinde en az 3, en fazla 5 adet ticari taksiden oluşan durak yeri için pazarlık usulü ile yapılan kiralama ihalesine sadece Serdar Uslu katıldı. Yıllık 16 bin 500 TL muhammen bedelli ihaleyi Uslu 16 bin 600 TL’ye aldı.

Çoğunluğunu kamulaştırmaların oluşturduğu, 11 maddenin görüşülüp karara bağlandığı encümen toplantısında Encümen üyeleri, AK Partili Oya Tunçel, Zafer Arat, Enver Aydemir ve İsmail Aysu ile CHP’li Abdülkadir Honça, dönemin son toplantısına katılıp, Encümen’de vedalaştılar. Arat, Encümende, iktidarı ve muhalefeti ile uyum içinde güzel bir çalışma yaptıklarını söyledi. Encümen Başkanı Büyükakın da “Yeni dönemde encümen olsanız da olmasanız da kapımız size her zaman açık. Uyumlu çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum.” dedi. Kocaeli Büyükşehir Encümeni, bugünkü meclis toplantısında yenilenecek.