Encümen'de yeni dönem

Yeni dönem Encümen üyelerinin belirlenmesi ile birlikte dönemin ilk toplantısı da gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi encümeninde Ak Parti’de bir değişiklik olmazken, Emine Zeybek'in 7.dönem üyeliği, 4. dönem Encümen başkanı olarak devam edecek. Erdoğan Çakır ise 4. dönem encümen üyesi olarak görev yapacak.

CHP’nin İzmit Belediye encümeninde ise Avukat Veli Beyaztaş yerine Ersin Albayrak temsil edecek. Atanmışlarda ise encümen üyelerinde İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak, Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan ve Zabıta Müdürü Nihat Kaymak devam edecek.

AYAĞININ TOZUYLA GELDİ İLK ŞERH’İ KOYDU

CHP’nin İzmit Belediye encümeninde Avukat Veli Beyaztaş yerine seçilen Ersin Albayrak encümenin ilk toplantısında gündem maddesi içinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2016 yılı kesin hesap cetvellerine şerh koydurdu. Encümen toplantısında Zabıta Müdürlüğünce Santral ve Perşembe Pazarı ışıklarında Suriyeli dilencilerden toplanan 530 TL paranın kamuya aktarımı için karar alındı. Toplantıda Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan 2016 kesim hesapları hakkında encümene bilgi aktardı. 165 milyon TL olan gelir bütçesinin 165 milyon 670 bin TL olarak gerçekleştiğini, 180 milyon olan gider bütçesinin ise 171 milyon 860 bin TL olarak gerçekleştiği açıklandı. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %100,41, gider bütçesinin gerçekleşme oranı ise %95.48 olarak aktardı.

ŞENNUR YILDIZ