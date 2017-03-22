Encümen’den ceza ve yıkım kararları

İzmit Belediyesi Encümeni’nin Emine Zeybek başkanlığında gerçekleştirdiği toplantısında 26 gündem maddesi ele alındı.

Eski ve metruk binaların yıkımının yanında, hisse devirleri, tapu işlemleri, yola terk, parsel tevhitleri, kaçak inşaatlar, pazar devirleri konuları ele alındı, yine ceza kararları alındı.

9 YERDE YIKIM VAR

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden gelen evraklar arasında kaçak inşaatlarla ilgili cezalar dikkatlerden kaçmadı. Buna göre Kozluk Mahallesi’nde Kasım Tutar’a ait inşaat için 3 bin 200 TL, Cumhuriyet Mahallesi’nde Günaydın Yapı Kooperatifine 1516 TL, Yeni Mahalle’de Ferdi Mutlu’ya ait kaçak inşaatlar ve yapılar için 3 bin 200 TL para cezası kesilmesine karar verildi. Yapılan incelemelerde Tavşantepe Mahallesi’nde İsmail Sevilmiş, Kulfallı’da Ömer Çimen, 28 Haziran Mahallesi’nde Adem Kanak, Tavşantepe Mahallesinde Necati Tekin, Bora Sokakta Fatih Çağlar, Yenişehir Mahallesi’nde Şefik Alparslan, Bekirdere Başaran Sokak’ta Bayram Aygün-Rıfat Aygün ile Bekirdere Hayrat Sokak’ta Halil Kuzu’ya ait bina ile, Şirintepe Mahallesi’nde Fatma Sazlıdere’ye ait uzun süredir tehlike yaratan metruk binaların yıkımı için karara alındı.

Şennur YILDIZ