  • BIST 89.728
  • Altın 145,083
  • Dolar 3,6230
  • Euro 3,9092
  • Kocaeli 18 °C

Encümen’den ceza ve yıkım kararları

»
Encümen’den ceza ve yıkım kararları
İzmit Belediyesi Encümeni’nin Emine Zeybek başkanlığında gerçekleştirdiği toplantısında 26 gündem maddesi ele alındı.

Eski ve metruk binaların yıkımının yanında, hisse devirleri, tapu işlemleri, yola terk, parsel tevhitleri, kaçak inşaatlar, pazar devirleri konuları ele alındı, yine ceza kararları alındı.

9 YERDE YIKIM VAR

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden gelen evraklar arasında kaçak inşaatlarla ilgili cezalar dikkatlerden kaçmadı. Buna göre Kozluk Mahallesi’nde Kasım Tutar’a ait inşaat için 3 bin 200 TL, Cumhuriyet Mahallesi’nde Günaydın Yapı Kooperatifine 1516 TL, Yeni Mahalle’de Ferdi Mutlu’ya ait kaçak inşaatlar ve yapılar için 3 bin 200 TL para cezası kesilmesine karar verildi. Yapılan incelemelerde Tavşantepe Mahallesi’nde İsmail Sevilmiş, Kulfallı’da Ömer Çimen, 28 Haziran Mahallesi’nde Adem Kanak, Tavşantepe Mahallesinde Necati Tekin, Bora Sokakta Fatih Çağlar, Yenişehir Mahallesi’nde Şefik Alparslan, Bekirdere Başaran Sokak’ta Bayram Aygün-Rıfat Aygün ile Bekirdere Hayrat Sokak’ta Halil Kuzu’ya ait bina ile, Şirintepe Mahallesi’nde Fatma Sazlıdere’ye ait uzun süredir tehlike yaratan metruk binaların yıkımı için karara alındı.

Şennur YILDIZ

Bu haber toplam 388 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir’de pazarlık22 Mart 2017 Çarşamba 09:14
  • 'Raf ömrü uzun ekmeğe dikkat'21 Mart 2017 Salı 21:20
  • Doların düşüşü devam ediyor21 Mart 2017 Salı 19:41
  • Kıdem tazminatında tavan ücretleri belli oldu21 Mart 2017 Salı 16:29
  • Milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi21 Mart 2017 Salı 13:48
  • Büyükşehir'den istihdam projesine katkı21 Mart 2017 Salı 13:41
  • Büyükşehir’de pazarlık yarın devam edecek21 Mart 2017 Salı 11:37
  • Kocaeli Büyükşehir’den satılık üç konut 21 Mart 2017 Salı 10:41
  • Kandıra yolları için ihale bugün21 Mart 2017 Salı 10:24
  • Binlerce işçinin gözü bu pazarlıkta21 Mart 2017 Salı 10:10
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti