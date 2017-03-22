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Endonezya Başkonsolosu'ndan, KOÜ'ye ziyaret

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Endonezya Başkonsolosu'ndan, KOÜ'ye ziyaret
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’yü Endonezya İstanbul Başkonsolosu Herry Sudradjat ziyaret etti. 

İki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi ve ikili işbirlikleri arttırmaya yönelik fikir alışverişinde bulunulan Endonezya İstanbul Başkonsolosu Herry Sudradjat ziyaretinde Rektör Sadettin Hülagü ziyareti sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük ile Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Doğan Yüksel hazır bulundu. 

Türkiye’nin adından söz ettiren güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Başkonsolos Sudradjat, ‘Kocaeli Üniversitesi Türkiye’nin önde gelen ve güçlü üniversitelerinden bir tanesi” dedi. Rektör Hülagü ise, Kocaeli Üniversitesi’nin Türkiye'ye kattığı değer kadar, uluslararasılaşma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

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