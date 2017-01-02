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Enerji Bakanlığı: İki hattımızda arızalar giderilmiştir

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Enerji Bakanlığı: İki hattımızda arızalar giderilmiştir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Marmara bölgesinde meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen ve son günlerde arızaların meydana geldiği yedi hattan ikisinde arızanın giderildiği belirtildi.

Çalışmalar neticesinde tüm organize sanayi bölgelerine saat 19.05 itibarıyla elektrik verildiği ifade edilen açıklamada, Trakya Bölgesindeki demir-çelik fabrikalarının da beslendiği kaydedildi.

Anadolu'dan gelerek İstanbul'u besleyen yedi ana iletim hattında ağır hava şartları nedeniyle geçen hafta perşembe gününden bu yana arızalar yaşanmış ve bölgede elektrik kesintileri meydana gelmişti.

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