Enerji Verimliliği Kongresi’nde Sepaş Enerji’ye plaket

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde 1,6 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, 13 – 14 Ekim tarihleri arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) tarafından düzenlenen IV. Enerji Verimliliği Kongresi’ne destek oldu. Bu yıl 4.sü “Enerji ve Gelecek” temasıyla Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Enerji Verimliliği Kongresi’nin ana sponsorlarından biri de Sepaş Enerji oldu.

Prof. Dr. Baki Komşuoğlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye desteklerinden dolayı Sepaş Enerji’ye teşekkür plaketi verildi. Kongrede Sepaş Enerji’yi temsilen sahneye çıkan Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler, plaketi teslim aldı.

