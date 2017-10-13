Enerjik Jimnastik’i zorlu sınavlar bekliyor

Enerji Jimnastik, bugün Eskişehir’de başlayan Federasyon Kupası ile 20-22 ekim tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek Plovdiv Kupası’nda yarışacak.

BULGARİSTAN’DAKİ TURNUVADA YARIŞACAK

Özellikle aerobik jimnastikte çok başarılı olan, uluslar arası tecrübesi bulunan Enerji Jimnastik Kulübü, 20-22 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenecek Plavdiv Cup’ta Türkiye’ye temsil edecek. 15 ülkeden yaklaşık 450 sporcunun yarışacağı turnuvada Enerji Jimnastik kulübü, küçük yaş gruplarında yarışacak.Bu zorlu müsabakalar öncesinde antrenörler İlknur Pala, Oktay Yalçın, Nihat Toksöz,Musa Akyüzlü ve Kadir Öztürk, minik sporcuları en iyi şekilde turnuvalara hazırladılar.

KADRODA 12 SPORCU BULUNUYOR

İlimizde yeni kurulmasına rağmen jimnastikte söz sahibi olan Enerji Jimnastik Kulübü’nün kadrosunda çok yetenekli sporcular bulunuyor. Bulgaristan da yapılacak olan turnuvada da temsilcimizin kadrosunda 12 minik sporcu yer alıyor. Bu sporcular arasında Dila Altundal, Alisa Kırmızıoğlu, Enis Erkoç, Eylül Nisa Uğuz, Melek Nilsu Dündar, Zeynep Ceylin Güneş, Selin Esenlik, Ekin İlke Bağdaçiçek, Azra Sivri, Yağmur Hatipoğlu, Zeynep Nisa Mirza ve Ecrin Kaymak yer alıyor.