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Enes, Gençlik Olimpiyatları yolunda

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Enes, Gençlik Olimpiyatları yolunda
2018 yılında Arjantin'de yapılacak olan Gençlik Olimpiyatları hazırlıklarına devam eden Karate Milli Takımı, olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların belirleneceği kota maçlarının ilkinde beş madalya çıkardı.

Hırvatistan'ın Umag kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Kupası'nda 64 ülkeden toplam 2059 sporcu mücadele ederken Türkiye 19 sporcuyla turnuvaya katılım gösterdi.

ENES BULUT KATILDI

Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Enes Bulut milli takımın başarında söz sahibi oldu.  Enes Bulut, birinci turda İspanyol Camacho Torres 'i 6-0, ikinci turda Rus Karımov Tagır'ı 2-0, üçüncü turda Azeri Balakıshıyev Murad 'ı 11-3 yendi. Çeyrek finalinde Danimarkalı Larsen Mads Viberg 'ı 7-0 yenerek yarı finale yükselen Enes Bulut, yarı finalde Sudi Arabistanlı Alzuabı Mesharı’ye 3-2 yenilerek üçüncülük maçına çıkma hakkını kazandı. Üçüncülük maçında ise Letonya’lı Lesnikovs Igors 3-0 yenen Bulut, bronz madalyanın sahibi oldu. Bulut, bu başarısıyla Gençlik Olimpiyatları milli takım kadrosuna girme yolunda önemli bir adım attı.

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