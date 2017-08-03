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Enflasyon tek hanede

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Enflasyon tek hanede
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 10.90`dan yüzde 9.79`a geriledi.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,79 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,44 artış gerçekleşti.

Foreks anketinde tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,05, yıllık yüzde 9,70 artması bekleniyordu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %1,75 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %1,36, ulaştırmada %1,13, eğitimde %1,05 ve ev eşyasında %0,63 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %3,51 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,71 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %15,24 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre alkollü içecekler ve tütün %14,14, sağlık %11,89, eğlence ve kültür %11,22 ve lokanta ve oteller %10,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %0,42 İLE TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ)’DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,63 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,68 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %10,73 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden  63 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 80 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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