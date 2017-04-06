Enflasyona inat fiyatlar düşüyor

Pazarcılar, ihracatın azalması, mevsim nedeniyle üretimin artmasıyla fiyatların düştüğünü söyledi. Fiyat düşüşünden tüketici memnun, üretici dertli. Balık Pazarı’nda çinekop 50, sarıkanat 60 TL’den satıldı.
Kerim YAVUZ
Pazarcılar, ihracatın azalması, mevsim nedeniyle üretimin artmasıyla fiyatların düştüğünü söyledi. Fiyat düşüşünden tüketici memnun, üretici dertli. Balık Pazarı’nda çinekop 50, sarıkanat 60 TL’den satıldı.
Kerim YAVUZ
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