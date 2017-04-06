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Enflasyona inat fiyatlar düşüyor

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Enflasyona inat fiyatlar düşüyor
İzmit Perşembe Pazarı’nda bugün salatalık, elma, domates, karnabahar, kuru soğan, brokoli fiyatı biraz yükselirken; patlıcan, taze fasulye, sivri biber, çilek, mandalina, dut, dolmalık biber, havuç, nar, muz, kıvırcık, sivri biber fiyatında geçen haftaya

Pazarcılar, ihracatın azalması, mevsim nedeniyle üretimin artmasıyla fiyatların düştüğünü söyledi. Fiyat düşüşünden tüketici memnun, üretici dertli. Balık Pazarı’nda çinekop 50, sarıkanat 60 TL’den satıldı.

Kerim YAVUZ

 

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