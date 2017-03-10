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‘Engelli çocuklarımız bizim de evlatlarımızdır’

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‘Engelli çocuklarımız bizim de evlatlarımızdır’
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Otizm Derneği’nin düzenlediği programa katıldı.

Eşi Behiye Karaosmanoğlu’nun da eşlik ettiği birliktelikte konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Engelli çocuklarımız bizim de evladımızdır. Sadece size emanet değil bize de emanettir” dedi.

“KADINLARIMIZ BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR”

Birliktelikte bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir olarak engelli ailelerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı. Gebze Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Meltem Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda engelli anneleri tarafından karşılanan Karaosmanoğlu, samimi ve içten geçen birliktelikte Gebze’de engellilerle ilgili önemli projelerin ortaya koyulacağını da vurguladı. Gebze Otizm Derneği Başkanı Mutlu, otizmli bireylerin öz bakım da dahil olmak üzere bütün kişisel gelişim olanaklarının sağlandığı, kendilerini birey olarak ifade edebildiği, bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını belirtti.

MUTLU, “ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASINI AMAÇLIYORUZ”

Mutlu ayrıca, “Otizmli insanların yaşam güvencelerinin sağlandığı, ailelerin destek mekanizmalarının geliştirildiği, dışlanma ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir yaşamın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz.  Aynı zamanda yaşamlarının devlet tarafından garanti altına alındığı koşulları oluşturmayı da hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Birliktelik Başkan Karaosmanoğlu ve Behiye Hanımın otizmli bireylerin annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtmasıyla tamamlandı. Gebze Kaymakamımız Mehmet Arslan'ın eşi Emine Arslan ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eşi Ragibe Köşker'de birliktelikte hazır bulundu.

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