Engelli çocuklarla zaman geçiriyorlar

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Meral Elçi tarafından verilen Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında Çayırova'da faaliyet gösteren Marmara Engelliler Derneği'yle birlikte bir proje gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında engelli çocuklar ve büyüklerle zaman geçirmek ve onlara ihtiyaçları olan durumlarda yardımcı olmak amacıyla her hafta, haftada 3 saat olmak üzere bir kurumda öğrenciler aktif olarak çalışmalar yürütüyor. Üniversite öğrencileri ve dernek gönüllüleri birlikte okulları ziyaret edilerek, engelli öğrencilerin velileri ve öğretmenleri ile bir araya geliyor. Özel eğitim sınıflarında öğrencilerin ve velilerinin olası sorun ve sıkıntılarını yerinde tespit edip çözüme katkı sağlıyorlar.