Engelli kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı
Kartepe ilçesinde, Ş.Ö., fiziksel ve zihinsel engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
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Kartepe Şirinsulhiye Mahallesi'nde oturan Ş.Ö. aynı mahallede oturan zihinsel ve fiziksel engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Ş.Ö.'nün farklı günlerde kadına tecavüz ettiği belirlendi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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