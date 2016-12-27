Engelli öğrenciler 15 Temmuz’u böyle resmetti

Başiskele'de bulunan bir rehabilitasyon merkezindeki 20 engelli öğrenci, 15 Temmuz gecesi meydana gelen darbe girişiminde yaşadıklarını çizdikleri resimlerle anlattıkları bir sergi açtı.

Başiskele’de bulunan Özel Atlantis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan 20 engelli öğrenci, 15 Temmuz gecesi yaşanan başarısız darbe girişimindeki gözlemlerini resim kalemleriyle kağıtlara aktardılar. Eğitmenlerin vatan sevgisi aşılamak ve darbelerin zararlarından bahsetmek için öğrencilere yönelik verdikleri ders kapsamında çizilen resimlerde ise engelli öğrencilerin de darbeden etkilendiklerini gösteren ilginç resimler ortaya çıktı. Çizdikleri resimlerle 15 Temmuz Demokrasi Bayramı adlı sergi açan engelli öğrenciler, darbe girişimini televizyonlardan öğrendiklerini dile getirerek, darbecilere tepki gösterdiler.

“Allah bu darbeci deyyusları bir daha ülkemize sokmasın”

Darbe girişimini televizyondan izlediğini ve arabaları olmadığı için meydanlara inemediğini belirten engelli öğrenci Fatih Kar, “Geçtiğimiz yaz 15 Temmuz gecesi darbe girişimi oldu. Bu resimde o günü anımsatmaya çalıştım. O günü herkesin hatırlaması için bu resmi yaptım yani. Resmin siyah tarafındaki askerler, darbeci askerler oluyor. Tank ise bizim ülkemizi az daha işgal edecekti. Keşke bunlar olmasıydı. Çok zor anlar yaşandı o gecei. Ama biz bunlara hiçbir zaman izin vermedik. Darbe gecesi çok üzüldüm. Demokrasi zaferini ilan etik biliyorsunuz. Allah devletimizi korusun, aynı zamanda bu darbeci deyyusları ülkemize sokmasın bir daha” dedi.

“Özel çocuklar da 15 Temmuz’da yaşananları fark ettiler”

Resim çalışmasının engelli öğrencilere vatan sevgisini aşılamak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatmak için hazırlandığını söyleyen Okul Öncesi Öğretmeni Gizem Doğan, “Çocuklarımıza da, yaşadıkları olumsuz durumları olduğu gibi gerçeğiyle anlatmak gerekiyor. Tabi bu anlatımlarda da çocukların gelişim dönemlerini dikkate almak gerekiyor. Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Fakat özel çocuklar olsa da maalesef bu gecenin içinde yer aldılar. Onlar da yakınlarını kaybettiler, onlar da gerek internetten, gerek medyadan, gerekse çevrelerinden bu durumun sonuçlarını gördüler. Bomba seslerini duydular. Sokaklara çıkan insanlar gördüler. Annelerinden, babalarından o gün bir şeylerin yolunda gitmediğini anladılar” diye konuştu.

“Bu gibi olaylar davranış bozukluklarına neden olabilir”

Bu gibi olayların fark edilmese de önümüzdeki yıllarda özel çocuklarda davranış bozukluklarına neden olabileceğini belirten Doğan, “O günkü yaşadığı bir korkunun, gerginliğin sebebini çocuklar içine atmış olabilir. Bizler de bu konuyu çocuklarımıza anlatarak, onların yaparak, yaşayarak öğrenmesini istedik. Özellikle de resimlerle anlatmak istedik. Çocuklar, resimlerde içlerinde olan duyguları, düşünceleri daha iyi ortaya koyabilir” diye konuştu.

“Öğretmenim tanklar çıktı, bize ateş etti”

15 Temmuz gecesi hakkında özel çocuklara bilgiler verildiğini söyleyen Doğan, “Resimleri çizerken soru-cevap şeklinde oldu. Vatan sevgisi, millet sevgisi nedir, bayrak nedir ve neden bir bayrağımız var? Bu konulara değindik. Daha sonra 15 Temmuz gecesinden bahsederek tanklar nedir, neden ortaya çıktı? Bunları anlattık. Zaten çocuklarımızdan farkındalığı olanlar, ‘Öğretmenim tanklar çıktı, bize ateşler edildi, silahlar vardı’ gibi konuşmalar yaptılar. Bunların sonucunda ise bir darbe olması ihtimalinde ülkemizde neler olabileceğini anlattık. Aslında bizim anlatmak istediğimiz de özellikle buydu” ifadelerini kullandı.