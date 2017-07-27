Engelli vatandaşların deniz keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü engelli bireylere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çeşitli yaş ve engel türünden oluşan bir grup önceki gün Kandıra’ya bağlı Kerpe plajında denize girerek serinleme fırsatı buldu. İlk defa denize girmenin heyecanını yaşayan engelli bireyler Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın engelli bireylerin hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla düzenlediği faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün çeşitli yaşlardan oluşan bir grup, Kocaeli’nin 4 Mavi Bayraklı plajından olan Kandıra’ya bağlı Kerpe plajında denize girerek serinlediler. Denize girip serinleme fırsatı bulan engelli bireyler, suda çeşitli etkinlikler yaptılar. Yüzmenin yanı sıra çeşitli oyunlar oynayarak iyi zaman geçiren görme engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.

İLK DEFA DENİZE GİRİYORUM

Hayatında ilk defa denize girmenin heyecanını yaşayan engelli vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. Destek personelleri eşliğinde plaja ulaşımları sağlanan grup, ayrıca yapılan ikramlarla ağırlandı. İlk kez denize girmenin heyecanını yaşayan Görme engelli Mehmet Önerbay, “25 yaşından sonra hastalığım ortaya çıktı ve görme kaybım başladı. Biz engelliler olarak evimizden çok fazla çıkıp bu tarz aktiviteler yapamıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz sağolsun böyle imkanları bizlere sağlıyor. Bizler diğer engelli arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Bu tarz etkinliklerde Büyükşehir çalışanları da bizlere her konuda yardımcı oluyorlar” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, engelli vatandaşların hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sağlamanın önemini sıklıkla ifade ettiğini hatırlatan Önerbay, bu söylemden sonra ülke genelinde engellilere karşı çok güzel çalışmalar yapılıyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu imkânları bize sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.

KENDİMİZİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUZ

İki bacağını da geçirdiği rahatsızlıktan sonra kaybettiğini söyleyen Emekli deniz astsubayı Mehmet Emin Güneş “Bacaklarımı kaybettikten sonra ilk kez denize giriyorum. Girmeden önce bazı endişelerim vardı ama gayet güzel oldu. Daha önce havuza da giriyordum ama yıllar sonra denize girmenin heyecanı da bambaşka oluyor. Büyükşehir Belediyesi bizler için çeşitli geziler düzenliyor, kurslar, etkinlikler yapılıyor. Şimdi de bu etkinliklerden bir tanesindeyiz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz.” ifadelerini kullandı. Engelli bir birey olarak toplumdan kopmadığını, diğer bireylerinde kendilerini soyutlamamaları gerektiğini söyleyen Emekli deniz astsubayı Güneş, “havuza girdim, denize girdim, şimdi sırada uçmak ve dalmak var” dedi.

BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR İMKAN

Hastalık sonucunda belden aşağısı tutmayan bedensel engelli Uğur Erdem ise böyle güzel imkanları kendilerine sağladıkları için Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğüne teşekkür etti. Yapılan etkinliklerden memnun olduklarını belirten Uğur Erdem, “Bugün engelli arkadaşlarımızla birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkanlar sayesinde Kerpe sahiline denize girmeye geldik. Görevli yetkililerimiz sayesinde buraya rahatça ulaştık ve burada da bizlere çok yardımcı oluyorlar” dedi. Engellilerin sosyal yaşamlarını devam ettirmeleri gerektiğini söyleyen Erdem, “Engellilerin sosyal hayatta geri kalmalarını gerektirecek hiç bir şey yok. Bizler için çok güzel imkanlar sağlanıyor. Yeter ki engelli arkadaşlarımız o cesareti kendilerinde bulsunlar” ifadesini kullandı.