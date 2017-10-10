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Engelli Yavuz odasında ölü bulundu

Engelli Yavuz odasında ölü bulundu

37 yaşındaki Yavuz Erdoğan Başiskele'deki evinin odasında ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesi Döngel Mahallesi Rahmet Sokak No.5 adresinde kardeşleriyle birlikte yaşayan Yavuz Erdoğan (37), pazar akşamı kendi odasında kardeşleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Hemen 112 Acil ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yavuz’un öldüğünü belirledi.

EPİLEPSİ RAHATSIZLIĞI VARDI
Yavuz’un cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere kaldırıldığı İzmit Asri Mezarlık morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Merdan Erdoğan ile Aslı Erdoğan çiftinin 3 çocuğundan biri engelli olan Yavuz Erdoğan’ın epilepsi rahatsızlığı nedeniyle öldüğü öne sürüldü. Erdoğan'ın cenazesi öğle namazında Yozgat'a toprağa verildi.

Kerim YAVUZ
 

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