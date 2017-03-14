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Engelliler, Başkan Doğan’ı çok seviyor

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Engelliler, Başkan Doğan’ı çok seviyor
Kocaeli’deki engelliler, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı en sevilen başkan seçtiler.

Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek çiçek ve plaket verdiler. Ziyarette dernek yönetim kurulu üyeleri Erkan Kaya, Muhittin Öztürk, Semih Solmaz, Necdet Üzmez ve Emrullah Doğan da yer aldılar.

Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Kocaeli Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ata Doğan, “150 engelli arkadaşımız arasında yaptığımız anket çalışmasında en sevilen başkan İzmit Belediye Başkanımız çıktı. Kendisi yaptığı hizmetlerle bir engellilerin gönlünde taht kurmuş birisi. Ne zaman bir sıkıntımız olsa yardımımıza ilk koşan başkanımız oluyor. Kendisine bizlere verdiği değer ve projeleri için minnettarız. Engelliler için akülü araç şarj istasyonu ile araçlarımız artık şarjsız kalmıyor, engelsiz kariyer günleri sayesinde çok sayıda arkadaşımız iş sahibi oldu. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

ENGELLİ DOSTU BAŞKAN

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da ziyaret için konuklarına teşekkür ederek “Ziyaretinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Engelli dostu bir belediye ve belediye başkanı olarak, yaptığımız bütün çalışmaları kardeşlerimiz için engelsiz hale getirmeye çalışıyoruz. Sizler için daha da iyi işler yapacağız. Engellerin kaldırılmasında bizi beğenip en sevilen başkan seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bizleri motive ediyorsunuz. Belediyemizin bütün binalarını engelli kardeşlerimizi düşünerek düzenledik. Diğer kurumlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Akülü şarj istasyonumuzun sayısını arttırmak istiyoruz. Ayrıca Belsa B Blok girişinde Down Kafe çalışmalarımız da devam ediyor. Herkes birer engelli adayıdır. Yeter ki gönüllerde engel olmasın” dedi.

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