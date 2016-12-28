Engellilere, engel olan araçlara ceza

İzmit Belediyesi engelli vatandaşların kaldırımlara çıkışını sağlayan özürlü rampalarının önüne ve engelli yollarının üstüne araçlarını park edenlere ceza keserken, araçlar da bulundukları yerden çekiliyor.

İzmit Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şehir merkezindeki trafik düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Engelli vatandaşların kaldırımlara çıkışını sağlayan özürlü rampaları önüne araç park eden, engelli yollarının üstüne araçlarını çeken kişilere ceza kesilerek, araçları yoldan kaldırılıyor. İzmit Belediyesi parkları engellemek için çalışma yaparken, kaldırımlara çıkışlara sağlayan rampaların kenarlarına dubalar konuldu. Yetkililer, "Uyarılara rağmen bazı kişiler araçlarını özürlü rampalarının yanına park ederek engelli vatandaşların kaldırımlara iniş çıkışını engellemektedir. Bunun üzerine özürlü rampaların yanlarına araç parkını önlemek için plastik delinatörler koyuyoruz. Böylelikle araçlar buralara park edemeyecek, engelli vatandaşlar da rahat bir şekilde kaldırımlara inip çıkabilecekler" dedi.

Zabıta yetkilileri ise engelli yol ve geçiş yerlerine araçlarını park eden sürücüler hakkında yasal işlem yaptıkları uyarısında bulunarak, "Araç parkları yüzünden engelli vatandaşlarımız kendilerine ayrılan yerlerden rahat bir şekilde yürüyemiyor. Bu konuda araç sürücülerinin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.