Enis Berberoğlu davasında sıcak gelişme
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'u ile ilgili yerel mahkeme tarafından verilen kararı bozdu. Berberoğlu, yeniden yargılanacak.
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Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Murat Ergün İstanbul Bölge Adliye 2. Ceza Dairesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verilen kararı bozduğunu duyurdu. Avukat Ergün tahliye kararı çıkmadığını, tutukluluğun devamına itiraz ettiklerini açıkladı.
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Etiketler : Enis Berberoğlu, dava
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