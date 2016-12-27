Enpay’da işçilerin zaferi!

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDILAR
Birleşik Metal Sendikası, iş hukuku konusunda uzman Av.Murat Özveri ile birlikte, tazminatsız işten çıkartılan 253 işçi için 2 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. 6’ncı İş Mahkemesi’nde açılan işe iade davasının son aşaması sonuçlandı. Mahkeme, Enpay’da çıkartılan işçiler hakkında geri dönüş kararı verdi. Karar temyiz aşamasından da geçtikten sonra, tazminatsız olarak işten çıkartılan işçilerin her biri 40-90 bin TL arasında tazminata hak kazanacaklar.
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