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Enpay’da işçilerin zaferi!

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Enpay’da işçilerin zaferi!
Başiskele Vezirçiftliği Mevkii’nde kurulu bulunan Enpay Endüstriyel Pazarlama firmasında 2015 yılında iş barışı bozulmuş, Türk Metal’den ayrılıp, Birleşik Metal’a geçen 253 işçi tazminatsız olarak işten çıkartılmıştı.

HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDILAR

Birleşik Metal Sendikası, iş hukuku konusunda uzman Av.Murat Özveri ile birlikte, tazminatsız işten çıkartılan 253 işçi için 2 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. 6’ncı İş Mahkemesi’nde açılan işe iade davasının son aşaması sonuçlandı. Mahkeme, Enpay’da çıkartılan işçiler hakkında geri dönüş kararı verdi. Karar temyiz aşamasından da geçtikten sonra, tazminatsız olarak işten çıkartılan işçilerin her biri 40-90 bin TL arasında tazminata hak kazanacaklar.

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