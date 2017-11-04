Ensar Vakfı protokolüne tepki ! 

İzmit Belediyesi’nin 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek meclis toplantısında görüşülecek olan Ensar Vakfı ve İzmit Belediyesi arasında protokol imzalanmasına karşı CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık, Eğitim Sen Şube Başkanı Hicran Turan ve Veli-Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz ortak açıklama yaparak anlaşmaya tepki gösterdi.

İzmit Belediyesi’nin 7 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek meclis toplantısında Ensar Vakfı ile protokol imzalayacak bu karar tepki için dün CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya İzmit ilçe binasında bir basın açıklaması gerçekleştirerek mecliste görüşülecek maddeye tepki gösterdi. Küçükkaya’ya toplantıda Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık, Eğitim Sen Şube Başkanı Hicran Turan ve Veli-Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz destek verirken, toplantıda CHP Meclis Üyeleri Veli Beyaztaş, Birol Sağlam, Ersin Albayrak, KESK adına Yener Çalışkan, Etem Kartal da eşlik etti.

EŞİT MESAFEDE

Mehmet Ümit Küçükkaya, şunları söyledi: “İzmit Belediyesi yada Büyükşehir Belediyesi belirli vakıflarla ve derneklerle ilişkiye girecekse bu birinci dereceden hakkaniyet ilişkisi içerisinde olması gerekiyor. Eğer derneklere yardım edecekse, dilekçeleri olduğundan biliyorum, Türk Ocakları ve ADD örneğini vermek istiyorum. Eğer yardım edeceklerse sadece belirli bir ideolojinin ve zihniyetin değil tüm kesimlere bu tavrı göstermelidirler. Bu sosyal belediyecilik anlayışının ilkelerinden bir tanesidir. Belediyenin tüm kurum ve kuruluşlara eşit mesafede davranmalıdı.

KOLAYLIK SAĞLANMALI



Ülkemizde Karaman’da 13 çocuğa cinsel tacizle adını duyduğu, aslında ideolojik anlamda daha doğrusu cemaatsel bir yapılanma olan Ensar Vakfı nedense birileri tarafından sürekli kollanan önü açılan vakıflardan bir tanesidir. Bu dönemde bunlardan bir tanesi de TÜGVA’dır. Biliyoruz ki yapılan protokollerle bu vakıflara kolaylıklar sağlanmaktadır. Siz eğer sadece bir sendika, dernek yada vakıfa özel şartlar sağlarsanız ardından örneğini gördüğümüz gibi memleketi sizin adınıza yönetmeye çalışır.”

KARŞI ÇIKACAĞIZ

Eğitim Sen Şube Başkanı Hicran Turan, “Siyasi iktidar kendi siyasi anlayışı doğrultusunda çeşitli yapılanmalara gidiyor. Bunlardan en önemlileri ise eğitim kurumlarıdır. Yaşam alanlarımıza nasıl müdahale ediyorsa eğitim kurumlarımıza da aynı şekilde müdahale ediyor. Artık Milli Eğitim Bakanlığı diye bir şey kalmadı ve onun yerini vakıflar ve cemaat yapılanmaları aldı. Çeşitli yapılanmalar okullarda para topluyor, eğitim çalışmaları yapmaya çalışıyor. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Eğitimciler olarak derslerimize almayarak onlara karşı çıkacağız. Sürseler de dava açsalar da korkmuyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu. Ardından Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık, Turan’ın açıklamasını desteklediğini belirterek,“Hangi sıfatla olursa olsun vakıfların ve cemaatlerin okullara girmesine karşıyız” dedi.

İZİN VERMEYELİM

Son olarak konuşan Veli Der Şube Başkanı Göksal Yılmaz, “AKP iktidarı ENSAR, TÜRGEV, İHH vb. kuruluşlara kamu arazilerini, binalarını peşkeş çekmiş, okullarda çalışma yapmalarının önünü sonuna kadar açmış, özellikle yoksulların çocukları, türlü yöntem ve tezgahlarla İslami vakıfların tahakküm ve himayesine mecbur bırakılmıştır. Eğitim politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyen Ensar Vakfının, çocuklarımızı istismar edilmesine yol açacak uygulamalara izin vermeyelim. Hiçbirimiz bizim yapacak bir şeyimiz yok diye düşünmeyelim. Çocuklarımızın okul yönetimlerine, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine dilekçeler gönderebiliriz. Hukuki yollarla bu durumlara karşı çıkıp davalar açabiliriz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkalım” sözlerini kullandı.

Çiğdem Armağan

