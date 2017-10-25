Entelektüel dünya "Kartepe Zirvesi"nde buluşuyor 

Dünyadaki darbeler ve 15 Temmuz Darbe Girişimini bütün boyutlarıyla masaya yatırılacağı Zirveye 26 ülkeden 187 entelektüel katılacak. Zirve, ele alınacak konuları ve katılımcıları ile entelektüel dünyanın yeni buluşma adresi olacak.

Sempozyumda, dünyada yaşanan darbeler ve 15 Temmuz’un küresel etkileri bilimsel yöntemlerle analiz edilecek. Darbelerin önü, arkası, ekonomisi, sosyolojisi, FETÖ gibi din ve duygu istismarına dayanan yapılar deşifre edilecek. 2 konferans, 8 özel oturum 26 bilimsel oturumdan oluşan zirvenin sonunda ise Kartepe Zirvesi 2017 Deklarasyonu yayımlanacak.

Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un yaptığı Kartepe Zirvesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yıldırım Beyazıt ve Uluslararası Saraybosna Üniversiteleri, destek veren yayıncı kuruluşlar ve Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Kartepe Zirvesi’ne medya, siyaset ve akademik çevrelerden 187 konuşmacı katılıyor. Konuşmacılar arasında İbrahim Kalın, Günter Verhaugen, Wadah Khanfar, Mohsin Majid Mughal, Stelyo Berberakıs, Abdallah Zakaria, Mehmet Ali Şahin, Ali Saydam, Hande Fırat, Oğuz Haksever, Fatih Er, Muhammed El Adil, Prof. Dr. Saida Latmanı, Nevzat Çiçek, Nedim Şener, Okan Müderrisoğlu, Nudzejma Obralic, Prof. Dr. Kemal İnat, Prof. Dr. Şukru Karatepe, Prof. Dr. Nilufer Narlı, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Prof. Dr. Davut Dursun, Prof. Dr. Yılmaz Bingöl, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Haşim Ahmet Nghaumesh, Prof. Dr. Didi Saleck gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.