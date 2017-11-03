Enver Güler, Karamürsel’i ziyaret etti

UYUŞTURUCU VE ALKOL UYARISI

Kocaelispor’un tribün liderlerinden Enver Güler önceki gün Karamürsel Kocaelisporlular Derneği’ne ziyarette bulundu. Ziyarette Enver Güler’in yanı sıra Eski KOSTAD Başkanı Cemal Derya’nın kardeşi Ertuğ Derya ve Koray Güler de yer aldı. Karamürsel Kocaelisporlular Derneği üyeleri Güler’in ziyaretine yoğun ilgi gösterdi. Enver Güler de en büyük isteğinin tribünlerden alkol ve uyuşturucu maddelerini uzak tutmak olduğunu ve bunu da gerçekleştireceğini belirtti.