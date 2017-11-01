Enver Güler’den birlik mesajları

Önceki akşam Kocaeli TV’de Hodri Meydan grubu liderlerinden sevgili Enver Güler’i konuk ettik. Malum Altay deplasmanına giderken yaşanan ölümlü bıçaklama olayının ardından Özgür Taştıran liderliğindeki grup tribünden çekilme kararı almıştı. Play-Off sürecinde taraftar desteğine ihtiyaç olduğu için Kocaelispor yönetimi tribün liderliği için Burak Gülener’i önerdi. Ancak Gülener kısa süreçte bıraktı ve gönüllü olarak Enver Güler görevi üstlendi. Güler, Play-Off sürecinde tribünleri organize etti, pek çok kişiye ve bana göre başarılı da oldu. Yeni sezonla birlikte Enver Güler görevine devam ediyor. Ancak Özgür Taşkıran grubu Mustafa Güler ile Haluk Bozo önderliğinde tribünlere dönme kararı aldılar ve artık maratonda değil, kale arkasında olacaklarını ilan ettiler. Yıllarca maraton tribününde toplanan, tek ses çıkartan grup, ikiye bölümmüş oldu. Asıl düşündürücüsü, iki grup arasında emniyetin geniş güvenlik önlemi alması. Diğer stadyumlarda iki takımın taraftarı arasında polis barikatı kurulurken, İsmetpaşa’da aynı takım taraftarı için bu önlem anılıyor. Bu tablo görenleri şaşırtıyor, çok da yadırganıyor.

“ELİMİ DEĞİL, GÖVDEMİ KOYDUM”

Süreci özetledikten sonra, gelelim canlı yayına. Sevgili Enver Güler ilk kez canlı yayına çıkıyor olmasına rağmen son derece rahattı. Sözlerine, “Çok sıkıntılı bir süreçte geldim ”diyerek başladı ve şöyle devam etti: “Sadece ve sadece Kocaelispor için geldim. Bunu söyledim aileme hayır dediler ama dinlemedim. Amacım kesinlikle tribünü bölmek değildi. Ancak ben ve arkadaşların hain ve bölücü ilan edildik. Ben 25 yıldır bu camiadayım. Hain ve bölücü olsaydım bu camia beni yüz kere içinden atmıştı. Takım 2.Lig’in eşiğindeydi. Olmak zorundaydık. Bunu bir fırsat olarak görmedik. 2004’te KOSTAD’ın yönetimindeydim. Gittik, geri döndük. Her gittiğim semtte, mahallede arkadaşlarımla görüştüm. Hepsi de devam et dedi. İyilik meleği değilim, Robin Hood da. Kocaelispor için taşın altına elimi değil, bedenini koydum. Herkesin fikirlerini, müsaadelerini aldım. Kendi kafama göre çıkmadım, bu işi ben yapacağım demedim. Ağabey olarak gelirim, bir şeyler yaparım, takdir edilir edilmez. Beni süreç bu noktaya getirdi. Kocaelispor’u seviyorum, görevden asla kaçmam”

“KİMSEYE GELMEYİN DEMİYORUZ”

Enver Güler, amacından söz ederken, “Bakıyorum herkes birilerine bir şeyler söylüyor. Gerek yok buna, hepimizin ortak paydası Kocaelispor, arma. Cenabı Allah bana Kocaelispor’un bir kuruşunu nasip etmesin, boğazımdan geçmesin. Benim derdim Kocaelispor’da bir yere gelmek değil. Benim bir işim, ailem var. Yarın ben olmam, başkası olur. Hepimiz onu destekleyeceğiz. Çorum maçını kaybettik, fatura bana kesildi. Az seyirci varmış, coşku azmış takım bu yüzden kaybetmiş. Ben kimseye gelmeyin demiyorum ki. Maraton tribünü Kocaelispor’un şahdamarıdır. Diğer tribünlerdeki tüm arkadaşlara sesleniyorum, buyurun gelin maratona, hep birlikte olalım. Hodri meydan grubu sadece birilerinin değil ki. Hodri Meydan grubu her semtin, her mahallenin, kimsenin tekelinde değil. Hodri meydan bir markadır, biz de bu markaya bağlı çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlarım kale arkasına gidiyor. Ben şahsen istemiyorum orada olmalarını. Gelsinler yanımıza. Oradakiler de bizim arkadaşlarımız” dedi.

“O, BU, ŞU YOK; KOCAELİSPOR VAR”

Hodri Meydan grubu liderlerinden Güler sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Kocaelispor atkısını takan herkese küçük büyük hürmet duyarım. Ben senden daha Kocaelisporluyum diyene de saygı duyarım, asla kıskanmam, kızmam. Yapı olarak da sabırlıyım. Kocaelispor’a zarar veriyorsam, benim gitmemle tribünler düzelecekse hemen giderim. Kimse kimseni kandırmasın. Sıkıntılar halen devam ediyor ve herkes görüyor. Ben Bekirdere’den giriyor, Maşukiye’den çıkıyorum. Herkesle görüşüyorum. Bana karşı bir algı var ve bunu yıkamıyorum. Kongrede söyledim tribünlerde sevgi saygı olsun dedim. Beni sevmek zorunda değiller, Kocaelispor’u sevsinler. Düzelmesi için ben ve arkadaşlarım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Beni seveni de sevmeyeni de seviyorum, kimseye gönül kırgınlığım yok. Şampiyon olana kadar, birimiz kalana kadar. Bileyim ki o tribünde bir kişi kalacağım, yine bırakmayacağım. Bu sosyal bir projedir. Birbirimize fitne fesat yapmayalım. O, bu, şu yok, Kocaelispor var”

YENİ BİR DERNEK KURULUYOR

Güler programın sonlarına doğru önemli bir gelişmeden söz etti, “Hodri Meydan Gençlik ve Gelişim Derneği adına müracaatımız var, kabul edildi. Öbür derneğin sıkıntıları var. Dernekler masası başka bir dernek kurmamız gerektiğini söyledi. Çalışmalarımızı yaptık. Kurucuları belirledik. Tüzüğe de şunu koydurduk. Arkadaşlarımla konuştuk, iki yılda bir olağan kongre yapalım. Seçimle gelelim, seçimle gidelim. Neden dernek olarak 10 tane delikanlıya burs vermeyelim” dedi. Son olarak stadyuma alkollü giren taraftarların durumunu konuştuk. Bir taraftarın, “Ne gibi önlem alıyorsunuz, bir çalışmanız var mı şeklindeki sorusunu Enver Güler, “Alkollü olarak stadyuma girilmemesi konusunda çalışmalarımız var. Çarşamba günü toplantı yapacağız. Tüm semt ve mahalledeki taraftarlarımızı davet edeceğiz. Gerekli uyarıları yaparak, tedbirleri alacağız. Emniyetle işbirliği yaparak tek bir alkollünün bile stadyuma girmemesi için çaba göstereceğiz” yanıtı verdi. Bu arada yayına mesaj gönderenlerin Güler’e açık destek verdiklerini de belirtelim.

Uzun zamandır tanıdığım Enver Güler’in Kocaelisporluluğunu kimse tartışamaz, Yeşil-Siyahlı renklere olan karşılıksız sevgisini kimse sorgulayamaz. Kimseyle kavga etmek, kimseyi dışlamak niyetin de değil. Tamamen sıcak, samimi, uzlaşmacı, barışçıl mesajlar veriyor, “Kocaelispor söz konusuysa gerisi teferruattır, gelin birlik olalım” diyor. Diliyorum ki, tribünlerdeki kaos en kısa süreçte biter.

Cem Sinan elinden geleni yaptı

Dün öğleden sonra beklenmedik bir gelişme oldu. Birlikspor teknik sorumlusu sevgili Cem Sinan Vergül, Başkan Yılmaz ile görüşüp istifasını verdi. Normal şartlarda 4 maç üst üste kaybeden takımın teknik direktörünün istifası doğaldır da, Birlikspor’da malum koşullar doğal değil.

Transfer yasağından dolayı tamamen genç bir kadroyla mücadele eden, rakiplerle eşit şartlarda yarışmayan takımın şu ana kadar ortaya koyduğu performansı çok kötü olarak değerlendirmek haksızlık olur. 1 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Kah hakem hatası, kah şanssızlıktan kaybedilen puanlar da oldu. Bu kadroyla bence daha fazlası yapılamazdı. Cem Sinan görev süresi içerisinde elinden geleni yapmıştır. Kimse onu başarısız addedemez. İstifa etmesini de saygıyla karşılıyorum.

Kısa süreli görevinde genç futbolcuların gelişimine önemli katkılar sağladığı inancındayım. Sevgili Cem Sinan kardeşime hizmeti, emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyeri için de başarı diliyorum.